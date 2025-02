Sanremo 2025, le protagoniste dettano tendenza con le labbra nude e irresistibili. Come replicarle

Fonte: GettyImages Le combo labbra nude viste a Sanremo 2025

Le infinite notti sanremesi stanno regalando tantissime ispirazioni beauty ma quest’anno sembra esserci una vera e propria ossessione per un solo make up sulle labbra: quale? Tutto (o quasi) è rigorosamente nude.

Complici i trend di TikTok, il make-up labbra nude è una delle tendenze più amate negli ultimi anni. Versatile ed elegante, si adatta a qualsiasi occasione, dal trucco quotidiano a look più sofisticati per eventi speciali proprio come una serata sul palco più chiacchierato e commentato di sempre. Parola d’ordine: sperimentare. Le labbra nude sono una scelta che rischia di diventare insidiosa ma provando diverse tonalità e finish è possibile trovare la combinazione ideale per tutte le tonalità di pelle. E allora cogliamo l’occasione di copiare dalle migliori: ecco le combo labbra nude viste a Sanremo che puoi provare a ricreare anche tu (anche in versione low cost).

Elodie, le labbra nude su pelle dorata che seducono

Fin dalla prima serata, Elodie ha incantato il pubblico con i suoi look eterei ma al contempo deciso e sensuale come lei: durante la prima serata l’abbiamo vista con capelli liscissimi e lucenti, un tocco di ombretto argento nell’angolo interno degli occhi e labbra rigorosamente nude.

Il suo make up artist di fiducia, Daniele Lo Russo, in arte Mr. Daniel MakeUp – uno dei Celebrity Makeup Artist più famosi del panorama italiano – ha postato un video sul suo profilo Instagram dove ha condiviso i prodotti utilizzati sulla sua Elodea, tutto firmato L’Oreal Paris. La combo labbra per la sua prima notte sul palco è stata composta dal rossetto vellutato e long lasting Infaillible Matte Resistance n. 105 Breakfast in Bed e dal gloss volumizzante con acido ialuronico Glow Paradise Gloss Volumizzante “402 Soar” applicato a partire dal centro del labbro superiore verso i lati. Il risultato? Labbra nude idratate e rimpolpate dal finish ultra brillante.

L'Oreal Paris Infaillible Matte Resistance shade“105 Breakfast in Bed”

Offerta L'Oreal Paris Glow Paradise Gloss Volumizzante “402 Soar”

Clara, sensuale ed elegante dalle labbra effetto no make-up

Clara ha conquistato il pubblico di Sanremo con i suoi look sensuali ma eleganti e il suo sorriso disarmante.

La giovane cantante ha scelto un make-up che esalta la sua pelle luminosa e labbra nude, richiamando lo stile Y2K. Per contornare le labbra, è stata utilizzata la viralissima Lip Pencil Greige di Mac Cosmetics, abbinata al Macximal Silky Matte Lipstick nella tonalità Yash, un nude chiarissimo iconico del marchio.

Per ottenere l‘effetto labbra nude ma chic di Clara ma in versione low budget puoi optare per la matita labbra di Artist Lips di Mesauda nella colorazione “Almond”, e un rossetto dal finish matte morbido che offre massima coprenza e 12 ore di comfort e tenuta proprio come l’iconico Mac ma ad un prezzo decisamente più competitivo: stiamo parlando del n 603 Le Wood Nonchalant della linea Color Riche Intense Volume Matte di L’Oreal Paris. La sua formula è arricchita con acido ialuronico, per labbra volumizzate e rimpolpate all’istante. Inoltre, la presenza di olio di argan e ingredienti naturali, rende le labbra morbide e idratate. Hai già notato il nuovo pack slim? Chic e comodo da portare sempre con te.

Offerta Mesauda Artist Lips colorazione Almond

Offerta L'Oreal Paris Rossetto Color Riche Intense Volume Matte

Noemi, la sirena incantatrice dalle labbra di velluto

Noemi continua ad incantare il pubblico di Sanremo con look ispirati all’Old Hollywood ed i beauty look non potevano che essere all’altezza di outfit tanto eleganti. Il make-up di Noemi è sempre concentrato sugli occhi, con un delicato smokey eyes che aggiunge profondità al suo sguardo, mantenendo il resto del trucco naturale e luminoso. Orso M. Caffi, il suo truccatore durante tutto il Festival del 2025, gioca con i toni del nude più rosei e delicati per esaltare al meglio la sua carnagione chiarissima. Se anche tu cerchi il nude perfetto per la tua pelle diafana, Noemi sarà la tua prossima ispirazione per una combo labbra perfetta per te.

Scegli una matita labbra nude più simile possibile al tuo colore naturale e traccia una linea delicata e leggermente sfumata. La scelta ideale è la viralissima matita Cream Glide Lip Liner di E.l.f. nella shade Pinky Swear (è low cost ma iper performante!).

E.l.f Cream Glide Lip Liner shade Pinky Swear

Concludi la combo riempiendo le labbra con un velo di Super Lustrous Lipstick nella shade After Glow, un rossetto cremoso famosissimo del brand Revlon realizzato con pigmenti microfini per tonalità di rossetto ricche di colore ma leggere al tatto. Goditi il finish leggermente glitterato che accenderà le tue labbra sotto le luci, sempre con delicatezza ed eleganza.

Offerta Revlon Super Lustrous Lipstick - After glow

Per la GenZ la combo labbra di Gaia è un grande sì

Con la sua grinta e il suo carisma, Gaia rappresenta al meglio le tendenze make-up della generazione dei giovanissimi. In occasione del Festival di Sanremo, è recentemente entrata a far parte della famiglia delle Local Ambassador di Lancôme.

Occhi intensi e labbra nude: ecco il fil rouge dei beauty look delle serate sanremesi ideati dalla sua make-up artist Greta Giannone, bravissima nell’enfatizzare la freschezza tipica della sua giovane età con una base super glow e mettendo sempre in risalto le labbra con matita e gloss. Per ottenere l‘effetto labbra morbide e idratate come Gaia, lei ha scelto un prodotto labbra iconico di Lancôme, Lancôme l’Absolu Mademoiselle Shine lipstick nella shade 322. Grazie alla sua formula effetto balsamo e all’aggiunta di Pro-Xylane™ e Olio di Rosa, risulta emolliente ed altamente idratante, ma dall’applicazione facile e senza sbavature.

Lancome Lancôme l'Absolu Mademoiselle Shine lipstick nella shade 322

Se stai cercando un dupe in versione low cost di questo bellissimo balsamo labbra, puoi provare un prodotto recensito benissimo su Amazon e che somiglia molto al suo gemello di Lancôme: stiamo parlando del balsamo labbra

rom&nd nella shade Coco Nude, arricchito con olio idratante vegetale che lascia le labbra succose e sane, particolarmente consigliato per le labbra screpolate durante la stagione secca.

rom&nd Balsamo labbra Coco Nude

Se preferisci un prodotto ibrido tra un balsamo e un rossetto cremoso, vai sul sicuro con un grandissimo successo della collezione di Kiko Milano: il rossetto Velvet Passion Matte Lipstick, dall’applicazione scorrevole e texture cremosa. La shade 302 è la più simile alla versione di fascia alta di Lancôme.

Offerta Kiko Milano KIKO Milano Velvet Passion Matte Lipstick 302

