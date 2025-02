La piega più glamour è quella di Elodie. Come replicare le sue onde perfette (anche senza piastra)

La piega glamour di Elodie a Sanremo 2025 ti ha conquistato? Ti sveliamo come ricrearla in pochi semplici passi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Elodie

Onde morbide, ma ordinate ed effetto glow: la piega di Elodie a Sanremo 2025 è super glamour. La cantante è salita sul palco dell’Ariston nella seconda serata del Festival per esibirsi sulle note della canzone Dimenticarsi alle 7.

Per l’occasione ha sfoggiato un look da vera diva con bustier e gonna lunga sino ai piedi bordeaux, arricchite da piume e frange. Un outfit favoloso e super femminile, esaltato da un trucco caratterizzato da eyeliner nude e rossetto malva.

A colpire nel segno è stata soprattutto l’acconciatura, con beach waves ad effetto wet. Un hairstyling curato da Andrea Soriga, che ha deciso di realizzare delle onde leggere con il ferro.

I capelli di Elodie: come replicare le onde perfette

Come replicare le onde perfette di Elodie? Ce lo siamo chiesto tutti ammirando la sua piega perfetta. Beach waves morbide e lucenti capaci di farla brillare sul palco di Sanremo 2025.

La realizzazione di questo hairstyle parte dall’uso di prodotti da applicare prima dell’asciugatura. Dopo aver tamponato i capelli infatti si potrà usare una crema pre-styling che aiuterà a rendere lucida la chioma e a mantenere l’effetto desiderato.

Offerta Catwalk crema arricciante Crema per definizione e controllo dei ricci

A questo punto passiamo all’asciugatura e alla realizzazione delle beach waves. Il segreto per onde morbide e super naturali? Una piastra per capelli a onde larghe!

Come la piastra Bellissima My Pro Beach Waves caratterizzata da rivestimento in ceramica e temperatura regolabile. In un solo gesto permette di creare delle onde favolose senza rovinare la fibra capillare, ma donando un effetto shine. Puoi usarla facilmente anche sei non sei pro: bastano davvero pochi minuti per ottenere un’acconciatura come quella di Elodie!

Piastra per beachwaves Bellissima piastra per beachwaves

Ancora dubbi su come fare le onde? Su Amazon si possono trovare strumenti perfetti anche per chi è alle prime armi oppure ha pochissima manualità.

Offerta Arricciacapelli automatico Arricciacapelli regolabile

L’arricciacapelli automatico, ad esempio, funziona in un solo click e regala beach waves da favola. Per usarlo basta semplicemente inserire la ciocca di capelli e premere il pulsante. Lo strumento farà il resto, aiutandoti a risparmiare tempo prezioso e senza richiedere di avvolgere oppure avvitare le ciocche.

E dopo aver effettuato la piega non può mancare il tocco finale: uno spray illuminante per fissare e donare un effetto glossy. Fra i prodotti per rifinire e lucidare uno dei migliori è quello firmato GHD. Si asciuga facilmente, non unge e il risultato è davvero favoloso!

Offerta GHD Shiny spray Spray per lucidare e rifinire

Se desideri un effetto ancora più wet puoi applicare sulla chioma un gel effetto bagnato. Ti basterà usare una piccola quantità di prodotto, insistendo sulle radici per poi passare alle lunghezze.

Il gel effetto wet di Fructis non solo è ottimo, con una brillantezza a specchio favolosa, ma regala anche un fissaggio forte. Inoltre ha una delicata profumazione al pompelmo che rende l’acconciatura ancora più glamour. Non lascia residui e dura per tutta la serata consentendoti di sfoggiare un beauty look identico a quello di Elodie!

Offerta Garnier Fructis gel Gel effetto wet

Come avere i capelli lucenti di Elodie

Dopo essersi divertita a cambiare spesso colore della chioma, Elodie ha scelto la sua nuance definitiva: un castano extra dark, perfetto per esaltare il suo incarnato. A rendere speciali i suoi capelli – come abbiamo scoperto anche a Sanremo 2025 – è soprattutto l’effetto super shine delle lunghezze.

Un risultato ottenuto grazie a prodotti che permettono di donare lucentezza alla chioma. Il primo step per combattere i capelli opachi e spenti è quello di prendersene cura, evitando doppie punte e indebolimenti. Elodie spunta regolarmente la sua chioma e a questo aggiunge una haircare routine precisa per renderla luminosissima.

Come? Sfruttando le proprietà di shampoo, balsami e maschere formulati per ottenere un effetto glow. Come i prodotti della linea Glycolic Gloss che regalano capelli morbidissimi e lucidi grazie alla presenza del Gloss Complex con acido glicolico che consente di riparare dall’interno la fibra del capello, sigillando la lucentezza.

La routine completa comprende lo shampoo da applicare sui capelli bagnati e risciacquare. Tocca poi al balsamo, seguito dal trattamento laminazione con risciacquo. L’haircare routine si conclude con l’uso del siero senza risciacquo, da applicare sui capelli umidi oppure asciutti.

L'Oreal Paris Elvive Routine Kit con shampoo, balsamo, trattamento laminazione e siero

Per intensificare l’effetto specchio come quello ottenuto da Elodie sui suoi capelli, il consiglio è anche quello di usare olii ricostruttori e rinforzanti.

Fra i più amati c’è l’olio Olaplex No 7 Bonding Oil. Un olio amatissimo su Amazon e con tantissime recensioni positive che protegge i capelli dal calore, ravviva il colore e dona brillantezza, tenendo sotto controllo l’effetto crespo.

Offerta Olaplex No 7 Olio concentrato ad alta brillantezza

Fra i trattamenti più apprezzati c’è anche l’olio straordinario firmato L’Oréal Paris. Un olio sublimatore senza risciacquo con una texture che nutre e protegge la fibra capillare senza ungerla o appesantirla.

A base di marula e camelia, questo olio lascia i capelli lucidi e super idratati, rendendo anche più semplice la piega. Si può applicare prima dello shampoo per nutrire intensamente, ma anche prima della piega per dare alla chioma una texture setosa. Infine si può usare come ultimo gesto sui capelli asciutti per renderli lucenti.

Offerta Olio straordinario L'Oreal Olio a base di camelia per una texture setosa

Un’altra tip essenziale riguarda l’asciugatura. Come ci insegnano tantissime dive – Elodie compresa – è essenziale proteggere sempre i capelli durante l’uso del phon grazie al termoprotettore.

Il più venduto su Amazon costa meno di 5 euro in offerta e garantisce ottime performance, preparando i capelli allo styling con una idratazione extra e senza ungerli.

Offerta Pantene termoprotettore Spray per capelli senza risciacquo

Il segreto in più? Tenere sempre il phon ad una distanza di almeno venti centimetri dalla chioma, impostando una potenza dell’aria media. Anche la spazzola è importante. L’ideale sarebbe sceglierla il setole di cinghiale, per districare e combattere l’effetto crespo.

Quella di FABCARE districa i capelli con delicatezza, senza strappi o rotture, grazie alla forma a spirale. I capelli sono da subito sani, lucenti e luminosi, lisci come seta. Inoltre le penne flessibili consentono a questa spazzola di effettuare un massaggio, distribuendo gli oli naturali e rendendo la chioma più forte e sana.

Vuoi conoscere trend, prodotti virali, sconti? Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato al beauty e non perdere nessun aggiornamento.