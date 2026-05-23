GettyImages Miley Cyrus ha usato l'olio per capelli Olaplex ai Golden Globe

C’è una cosa che dimentichiamo spesso quando cambiamo colore o sperimentiamo styling diversi: è che i capelli possono rovinarsi e diventare molto più fragili. Per porre rimedio a una chioma spenta e sfibrata la soluzione più immediata è quella di tagliare le lunghezze. Non è detto che dobbiamo ricorrere a questi rimedi drastici. C’è un olio miracoloso, e non siamo solo noi a dirlo ma anche le numerose recensioni e le celebs che da anni lo usano per i loro look da red carpet, che ridà luce e nutrimento ai capelli senza ungerli. Olaplex Bonding Oil N°7 con poche gocce sapientemente distribuite va a riparare i capelli danneggiati.

I benefici dell’olio Olaplex

L’idea di usare un olio sui capelli suscita sempre delle perplessità perché la sua formula potrebbe immancabilmente appesantire e renderli untuosi. Con Olaplex Bonding Oil N°7 non devi preoccuparti di tutto questo perché a dispetto del suo nome ha una formula talmente tanto leggera che non appesantisce la chioma. Questo perché gli ingredienti agiscono direttamente sulla fibra dei capelli andandola a ricostruire dove ce n’è bisogno.

I capelli danneggiati dall’uso prolungato di trattamenti chimici, colorazioni o device ad alte temperature, una volta riparati verranno idratati dall’olio risultando molto più sani e luminosi.

Proprio perché i capelli sono più morbidi e con un’idratazione ben equilibrata saranno molto più facili da pettinare e disciplinati, riducendo al minimo l’effetto crespo. Un vantaggio non da poco perché realizzare la piega sarà semplicissimo anche per le meno esperte.

L’olio amato dalle star

Il look delle star è sempre fonte di ispirazione come la loro haircare routine. Non è una novità che molte condividano con i propri fan il loro consigli di bellezza. Tra le amanti Olaplex Bonding Oil N°7, una delle più entusiaste è Miley Cyrus che lo usa perfino per realizzare i suoi look da red carpet. Durante i Golden Globe del 2026 la cantante ha sfoggiato una chioma lunga, definita da morbide onde grazie anche all’olio di Olaplex utilizzato prima della piega.

La cantante non è stata l’unica a sfruttarlo in un evento importante come i Golden Globe, anche l’attrice Ayo Edebiri ha sfoggiato un caschetto dallo stile retrò. A contraddistinguere lo styling non è stato solo il volume, ma la lucentezza data proprio dall’olio Olaplex spruzzato sulla chioma come tocco finale. Infatti l’olio è talmente versatile che si può applicare sui capelli umidi prima della piega o su quelli asciutti per definire lo styling e far sì che la chioma sia più brillante.

Capelli visibilmente più sani e non unti lo hanno reso un must

Olaplex N°7 Bonding Oil è uno dei prodotti più conosciuti e recensiti del brand e anche uno dei più venduti online dove ha riscosso un enorme successo. In modo unanime quello che piace di questo prodotto è la sua efficacia sui capelli secchi o colorati che appaiono subito più morbidi. Quello che però è il punto di forza dell’olio è proprio la sua texture. Sia che utilizziate poche gocce o molte di più, la chioma non apparirà mai appesantita o unta, ma luminosa e leggera. Chi lo ha provato, poi afferma che inserito nella haircare routine già dopo alcune settimane i capelli apparivano con una texture più setosa e con una netta riduzione delle doppie punte. Un olio approvato in pieno.

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