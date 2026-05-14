Una crema effetto lifting che agisce sui segni dell'età e protegge la pelle dai danni del sole? Esiste, e la trovate adesso in sconto su Amazon

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Agisce sui segni del tempo e protegge dai danni del sole, la crema da avere è ora in sconto

Ci sono prodotti che meritano di essere provati, e la crema effetto lifting di Nivea che protegge la cute dai segni dell’invecchiamento e, allo stesso tempo, dai danni del sole, è senza dubbio uno di questi. Una crema viso ricchissima di ingredienti che agiscono in profondità per il benessere della pelle, da usare durante la skincare mattutina e che penetra nella cute donandovi il massimo con il minimo sforzo. Parliamo della crema effetto lifting di Nivea, Cellular Expert Lift.

Offerta Nivea La crema effetto lifting per dire addio ai segni del tempo

La crema effetto lifting di Nivea, Cellular Expert Lift

Una crema viso dalla formulazione super efficace, che vi garantisce una vera e propria contrapposizione ai segni del tempo, con un effetto lifting e antiage invidiabile e visibile fin dalle prime applicazioni. Una crema formulata a base di acido Ialuronico e Bakuchiol puro, che agisce a livello cellulare e riduce visibilmente le rughe sul viso.

Due ingredienti mirati per la cura della pelle e che la idratano, levigano e donano tutto il benessere e la vitalità di cui necessita.

Gli ingredienti della crema di Nivea

L’acido ialuronico, che abbiamo già all’interno del nostro corpo e che è uno dei tasselli base della nostra pelle, ma anche delle articolazioni e dei tessuti connettivi, svolge una funzione fondamentale, ovvero quella di trattenere l’acqua, legando grandi quantità di liquidi che mantengono l’idratazione corretta della pelle e il turgore naturale dei tessuti.

Il Bakuchiol puro, invece, è una sostanza ottenuta dai semi e dalle foglie della pianta “Psoralea corylifolia”, ed è un potentissimo antiossidante, utilizzato per secoli nella medicina tradizionale cinese e ayurvedica proprio per i suoi effetti benefici sulla pelle. Un’’alternativa vegetale al retinolo, 100% naturale e dalle proprietà anti-età, antiossidanti e uniformanti. L’ideale da utilizzare durante la propria skincare quotidiana.

Insomma, due ingredienti essenziali per il benessere della pella e che sono entrambi alla base della formulazione della crema effetto lifting di Nivea, Cellular Expert Lift.

Come agisce sulla pelle

Un prodotto anti-età, che stimola la produzione di collagene già dopo 4 ore dal suo utilizzo, e che agisce per rigenerare la pelle durante la giornata, senza che ve ne rendiate conto ma in modo efficace e mirato. Il risultato? Rughe visibilmente ridotte (anche quelle più profonde) e una pelle più compatta e uniforme, ma anche protetta.

Questa crema effetto lifting di Nivea, infatti, svolge anche una funzione protettiva, grazie al fattore di protezione solare SPF30 integrato, garantendo una schermatura che dura per tutto il giorno e che protegge la pelle dai danni solari sulle cellule, dalla comparsa di macchie scure e dall’invecchiamento cutaneo.

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Come si utilizza la crema effetto lifting Cellular Expert Lift

Una crema viso da applicare quotidianamente, durante la skincare mattutina, dopo la solita detersione, tonico e siero e come ultimo step della vostra skincare, vista la sua funzione protettiva già inglobata in questa crema unica.

Un prodotto che merita di essere testato e provato, approfittando dello sconto in atto in queste ore, assicurandovi una crema efficacissima, facile da applicare, dalla texture leggere e confortevole e che lascia una sensazione piacevolissima sulla cute. Una crema effetto lifting must have per la vostra pelle e per dire addio ai segni del tempo.

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