Questa crema al collagene marino promette (e mantiene) un effetto lifting senza chirurgia

iStock La crema al collagene marino di Mizon è adesso in sconto

Che la skincare coreana sia una fonte inesauribile di novità, gesti e prodotti che vale la pena provare è cosa nota. Dopo tutti chi di noi non ha provato almeno uno dei cosmetici che ci arrivano dalla skincare coreana senza rimanerne più che soddisfatto. E se questo è il risultato che vi aspettate con ogni prodotto, sappiate che esiste una crema al collagene marino che non solo promette un effetto lifting e rimpolpante immediato e senza chirurgia, ma che lo mantiene anche, garantendovi una pelle compatta, sana, levigata e un effetto anti age a cui non vorrete più rinunciare.

Un mix di ingredienti che nutrono la pelle in profondità e che permettono alla cute di mantenersi perfettamente idratata ed elastica, aiutando allo stesso tempo a distendere eventuali rughe o linee sottili e donando un aspetto più giovane e sano alla pelle e al vostro viso. Parliamo della crema di Mizon Power Lifting al Collagene Marino, un vero must per la cura della pelle e per mantenerla in equilibrio e con un aspetto radioso.

Come agisce la crema collagene marino di Mizon

Una crema che nutre la cute in modo profondo, dalla formulazione altamente concentrata e che dona immediata elasticità alla pelle, migliorando l’aspetto delle rughe, il colorito della cute e aumentandone la luminosità, per un effetto radioso e naturale fin dalle prime applicazioni.

Una crema al collagene marino, dalla texture semi trasparente come un gel, e che non contiene coloranti artificiali o profumi, agendo in modo delicato e leggero sulla pelle, senza irritarla e senza causare reazioni, anche in caso di pelle sensibile.

Un prodotto che si avvale di una sostanza che è un vero toccasana per la cute, il collagene marino. Una quantità sostanziale di questo elemento, infatti, aiuta la pelle a mantenere il suo corretto grado di idratazione e umidità, oltre che la giusta quantità di nutrienti necessari al suo benessere. Il risultato? Una pelle più sana, morbida ed elastica. Ma anche protetta e idratata grazie alla presenza di acido ialuronico, altra sostanza indispensabile per il benessere della pelle, e rigenerata, soda ed elastica, grazie al Tripetide di rame-1 presente al suo interno e che aiuta a eliminare i segni dell’invecchiamento cutaneo.

Come si utilizza

Una crema dalla texture leggera, che contiene una soluzione acquosa di collagene marino al 75%, da applicare come una normalissima crema viso, senza appiccicare o ungere la cute ma fornendolo un alto livello di idratazione a lunga durata.

Per usarla nel modo corretto, quindi, non dovrete fare nulla di diverso dai passaggi classici delle vostra skincare routine, detersione, tonico, siero, contorno occhi e, al momento della crema viso, applicare una dose adeguata di crema al collagene marino, aiutando la pelle a idratarsi, sollevarsi e rassodarsi con un unico prodotto mirato e dall’effetto anti age immediato.

Una crema perfetta per le pelli di età superiore ai 30 anni, che necessitano di qualche attenzioni in più e che hanno bisogno di un’integrazione di collagene per garantire alla cute il massimo benessere possibile e una luminosità naturale che rispecchia il suo stare bene. Un benessere che vi viene garantito da Mizon e dalla sua crema al collagene marino in sconto su Amazon.

