L’acido ialuronico si fa liquido. Ed è il boost di idratazione di cui abbiamo bisogno ogni giorno

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: iStock Acido ialuronico

Se c’è un ingrediente che non manca mai tra i prodotti beauty che siamo solite utilizzare per prenderci cura della nostra pelle, l’acido ialuronico è senza dubbio tra i must irrinunciabili. Creme, sieri, lozioni, tutto vale se lo scopo è integrare questo elemento importantissimo per la cute e che, con il passare del tempo, può ridursi, portando a una minor elasticità della pelle e alla comparsa di rughe e linee sottili. E tra i vari prodotti utili a prendersi cura della pelle, ecco che ISDIN ci “regala” un kit di 10 fiale di acido ialuronico liquido, Isdinceutics Hyaluronic Booster, un siero viso ad azione idratante e lenitiva che penetra in profondità e che nutre la pelle con un’azione intensiva. Un prodotto che trovate adesso in sconto su Amazon e che vale la pena di provare.

Offerta ISDIN L’acido ialuronico liquido che svolta la vostra skincare

Cos’è l’acido ialuronico liquido di ISDIN

Un prodotto specificatamente formulato per aumentare i livelli naturali di idratazione della pelle, fornendo un plus di benessere in tempi rapidi e con un’efficacia testata che dura fino a 72 ore. Un must per la cura della pelle e che si adatta alle esigenze della cute.

Un kit di acido ialuronico liquido che agisce per lenire la cute, per donarle il massimo dell’idratazione possibile e che, grazie alla concentrazione di questo ingrediente essenziale per la pelle, agisce per ridurre in modo visibile e immediato le linee sottili del viso, le rughe di espressione e aumentando l’elasticità cutanea fin dalle primissime applicazioni.

Perché l’acido ialuronico è importante per la pelle

L’acido ialuronico, infatti, è una molecola che si trova naturalmente nel corpo umano, ed è essenziale per la pelle e per i tessuti connettivi, contribuendo alla loro idratazione, elasticità e alla lubrificazione degli stessi. Il suo scopo principale è quello di trattenere grandi quantità di acqua, che è essenziale per il benessere della pelle e per garantirle un aspetto sano, luminoso e la massima elasticità.

Offerta ISDIN Un boost di idratazione alla pelle

Come agiscono le fiale di ISDIN

Ecco perché, integrare la propria skincare routine con questo boost di idratazione in formato liquido, è la scelta ideale per permettere alla cute di avere il giusto grado di idratazione per tutto il giorno. Le fiale di acido ialuronico liquido di ISDIN, infatti, svolgono un’azione su più livelli:

migliorano l’idratazione della pelle giorno dopo giorno;

donano un aspetto immediato più rilassato e privo di fatica, distendendo e illuminando la cute;

migliorano la morbidezza e l’elasticità della pelle;

svolgono un’azione filler immediata e visibile.

Come si usano le fiale

Un prodotto che si adatta a ogni tipologia di pelle e che si utilizza in modo semplice. Per farlo, dovrete prendere la fiala dalla scatola e agitarla delicatamente prima dell’uso. Poi è sufficiente inserire la fiala nel tubo protettivo in dotazione e romperla. A questo punto si posiziona la fiala nell’apposita punta dell’applicatore e si rimuove il tappo, massaggiando circa metà del siero su viso, collo e décolleté, ed evitando il contorno occhi.

Un siero liquido che merita di essere testato e che è talmente comodo ed efficace che non lo vorrete più lasciare.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram