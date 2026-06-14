Addio effetto arancione e odore chimico: gli autoabbronzanti di nuova generazione sono un piacere da stendere e alleati per la pelle

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iStock La tecnica per utilizzare l'autoabbronzante

l profumo d’estate, il richiamo magnetico della spiaggia e quell’irresistibile desiderio di sfoggiare una pelle dorata, come baciata dal sole. C’è un fascino ancestrale nell’abbronzatura, inutile negarlo: ci fa sentire subito più sani, riposati, snelli e decisamente più radiosi. Per decenni, l’estate è stata sinonimo di lucertole umane distese sui lettini alla ricerca del perfetto colorito bronzeo.

Ma negli ultimi tempi stiamo assistendo a un colpo di scena senza precedenti nel mondo del beauty. I lettini solari si sono svuotati, i dermatologi hanno alzato la voce e le spiagge si sono riempite di cappelli a tesa larga, occhiali oversize e ombrelloni a schermatura totale. Il motivo? Abbiamo finalmente squarciato il velo di Maya: l’abbronzatura “tradizionale” non è affatto un segno di salute, ma un disperato meccanismo di difesa della nostra pelle. La melanina non è un cosmetico naturale creato per farci belli, ma uno scudo biologico: quel colorito ambrato che tanto amiamo, dunque, non è un simbolo di benessere, ma la cicatrice visibile di un danno cellulare subito. Molti pensano che l’uso di una crema solare ad alta protezione azzeri questo processo, permettendo un’abbronzatura sicura. Purtroppo si tratta di un’illusione. Nessun filtro solare, nemmeno il più tecnologico o con dicitura SPF 50+, è in grado di bloccare il 100% delle radiazioni.

La chimica del finto sole: Come funzionano i prodotti moderni?

Ed è così che oggi, nel bagno di casa, armati di pazienza, specchio e autoabbronzante.

Se il sole è diventato il nemico pubblico numero uno della giovinezza della pelle, come facciamo a non rinunciare a quel look da dea californiana che tanto amiamo? È qui che entra in gioco la chimica pulita degli autoabbronzanti di nuova generazione.

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Il ritorno del trend Y2K e i prodotti virali da avere

I prodotti odierni non hanno nulla a che fare con le f. Il segreto del loro funzionamento risiede principalmente in una molecola chiamatauno zucchero semplice spesso estratto dalla canna da zucchero o dalla barbabietola. Il DHA non penetra nel flusso sanguigno e non stimola i melanociti; agisce invece esclusivamente sullo strato corneo, la parte più superficiale e “morta” della nostra pelle. Poiché le cellule dello strato corneo si rinnovano continuamente,tramite la normale esfoliazione.Nelle formule più sofisticate, il DHA viene spesso abbinato all’Eritruloso, un altro zucchero naturale che reagisce più lentamente. Questa combinazione permette al colore di svilupparsi in modo più graduale, uniforme e, soprattutto, elimina quell’antiestetico sottotono giallognolo-arancione, virando verso un marrone dorato estremamente realistico. Inoltre, i prodotti attuali sonocome l’ acido ialuronico , l’idrolato di aloe vera e l’acqua di cocco, pensati per mantenere la pelle idratata ed evitare che il colore si depositi nelle zone più aride del corpo.

Per il corpo, l’applicazione ha subito una vera e propria evoluzione tecnica. Non si usano più solo le mani nude o i guanti di spugna: il vero segreto dei professionisti per evitare accumuli di colore consiste nell’utilizzare un pennello da fondotinta a setole dense e piatte. Questo strumento permette di sfumare il prodotto con precisione chirurgica nelle zone più critiche e articolate, come i polsi, le nocche delle mani, i piedi, le caviglie e i gomiti, dove la pelle è più spessa e tende ad assorbire troppo pigmento.

Tra le formule corpo più amate e celebrate dalla community beauty troviamo la linea di Dove, celebre per la sua capacità di donare un colorito graduale e stratificabile, unito a una profonda idratazione che la rende ideale per l’uso quotidiano come una normale lozione corpo.

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C’è poi il celeberrimo Garnier Ambre Solaire, un pilastro della categoria, apprezzato soprattutto per le sue texture in mousse o spray leggerissimi che si asciugano in pochissimi secondi, minimizzando il rischio di macchiare i vestiti.

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Per chi invece cerca un’esperienza sensoriale totale, le formule di Hawaiian Tropic uniscono l’efficacia del DHA a complessi vitaminici idratanti e a quell’iconico profumo esotico e tropicale che evoca immediatamente l’estate, eliminando del tutto il tipico odore chimico dei vecchi autoabbronzanti.

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Per il viso, dove la pelle richiede cure più specifiche e formule non comedogene, il re indiscusso del mercato sono le vitalissime Gocce Magiche di Collistar.

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Questo prodotto è un vero e proprio concentrato di luce: contiene una formula ultra-rapida che in meno di un’ora regala un colorito radioso. Il bello di queste gocce è la loro versatilità; basta miscelarne due o tre direttamente all’interno della propria crema idratante da giorno o da notte per ottenere un effetto “baciata dal sole” su misura, modulabile in base alle proprie preferenze e totalmente privo di stacchi netti con il collo.

Il trucco c’è ma non si vede: l’autoabbronzante come make-up semi-permanente

L’ultima, straordinaria frontiera dell’autoabbronzante ha superato il concetto di semplice tintarella globale, trasformando questo prodotto in un prezioso alleato di contouring a lungo termine.

Sfruttando la reazione del DHA sulla pelle, le beauty influencer e i make-up artist hanno ideato tecniche innovative per creare un trucco semi-permanente che permette di apparire riposate e scolpite fin dal momento del risveglio.

La prima tecnica prende il nome di Tantouring (fusione di tan e contouring). Utilizzando un pennello angolato da trucco, si preleva una piccola quantità di autoabbronzante in mousse o in gocce e la si applica strategicamente nelle zone d’ombra del viso: subito sotto gli zigomi, lungo la linea mascellare per definirla, e ai lati del naso per restringerlo otticamente. Lasciato agire per alcune ore o per tutta la notte e poi risciacquato, l’autoabbronzante lascia sul viso un’ombreggiatura naturale, sfumata e resistente ai lavaggi, che scolpisce i volumi del volto per diversi giorni, eliminando la necessità di usare la terra da trucco quotidianamente.

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La seconda tendenza, altrettanto virale, riguarda. Utilizzando un sottilissimo pennellino di precisione da eyeliner, si va a stendere un velo leggerissimo di prodotto lungo il bordo esterno delle labbra, proprio come si farebbe con una matita labbra marroncina o nude. Una volta sviluppato il colore e rimosso l’eccesso, si ottiene un effetto filler ottico straordinario. Il contorno appare ridefinito, le labbra sembrano immediatamente più rimpolpate e volumizzate e basterà un velo di lucidalcollo trasparente per essere pronte a uscire, incarnando alla perfezione lo spirito glam, pratico e spensierato degli anni Duemila.

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