Leonor di Spagna, lascia l’esercito dopo tre anni: l’orgoglio e l’emozione di mamma Letizia

IPA Leonor di Spagna

Tre anni fa varcava i cancelli dell’Accademia di Saragozza da diciassettenne, con lo zaino in spalla e il cognome di entrambi i genitori cucito sulla divisa: Borbón y Ortiz, come una cadetta qualunque. Oggi, la principessa Leonor ha chiuso ufficialmente la sua formazione militare nell’Accademia Generale dell’Aria e dello Spazio di San Javier, in Murcia, dopo essere passata per le accademie di tutte e tre le armi: Esercito, Marina e Aeronautica. Una giornata che la famiglia reale spagnola difficilmente dimenticherà, non solo per i quasi 37 gradi passati all’aperto, tra abbracci, sguardi complici e l’emozione, evidente, di mamma Letizia.

La cerimonia a San Javier e la Gran Croce al Merito Aeronautico

La giornata è cominciata puntuale alle 10.30, al suono dell’inno spagnolo eseguito dalla banda dell’Accademia, con l’ingresso nel patio d’armi dei reali Felipe VI e Letizia, accompagnati dall’infanta Sofia e dalle principali autorità civili e militari.

Il tutto sotto un sole implacabile: la Spagna, come il resto d’Europa, sta attraversando un’ondata di caldo e nella regione di Murcia le temperature hanno toccato una media di 37 gradi. Un caldo soffocante, se si pensa che Leonor e il padre hanno sfilato in uniforme di gala completa, guanti compresi, senza concedersi una piega né un cedimento al protocollo.

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In quella divisa impeccabile (e forse troppo calda), la principessa è stata la prima a sfilare. Dalle mani del padre ha ricevuto la Gran Croce al Merito Aeronautico con distintivo bianco, concessa dal Consiglio dei ministri lo scorso 29 giugno, e re Felipe, visibilmente emozionato, l’ha accolta con un lungo abbraccio. Un gesto che vale doppio, se si pensa che la stessa decorazione fu consegnata a Felipe nel 1988, quando anche lui, allora principe delle Asturie, concludeva il suo percorso all’Accademia dell’Aria. Stesso luogo, stessa medaglia, forse non stesso caldo, una generazione dopo.

L’orgoglio di Letizia, mamma prima che regina

Se Felipe rappresenta il vincolo istituzionale, il comando militare che un giorno passerà alla figlia, Letizia a San Javier ha fatto la mamma. Baci e abbracci commossi della regina e dell’infanta Sofia hanno accompagnato Leonor nel giorno in cui i suoi tre anni nell’esercito arrivano al capolinea, replicando le scene già viste nel 2024 e nel 2025, alla fine dei corsi nell’Esercito di Terra e in Marina.

Per l’occasione la regina avrebbe persino rinunciato alla sua abituale regola protocollare del bianco negli impegni militari, scegliendo un look totale rosa cipria. Forse era più fresco. In eventi rigidi come la consegna dei dispacci, Letizia è solita rompere il protocollo con gesti puramente affettivi: cerca lo sguardo della figlia, le dedica sorrisi di incoraggiamento, la abbraccia a fine cerimonia.

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L’ombra dell’incendio di Almería

La festa, però, ha dovuto fare i conti con la cronaca. La giornata è coincisa con il grave incendio divampato a Los Gallardos, in Almería, che conta già diverse vittime. Prima di lasciare la Murcia, Felipe VI ha preso la parola per annunciare che, vista la gravità della situazione, la famiglia reale non avrebbe partecipato ai festeggiamenti successivi, dopo aver osservato un minuto di silenzio insieme a Letizia, Leonor e Sofia e ringraziato i “compagni” dell’Unità Militare di Emergenza impegnati sul campo.

Cosa aspetta ora alla futura regina

Il congedo dalle accademie non significa gradi in tasca, non subito. A livello amministrativo Leonor riceverà il dispaccio che la nomina tenente e alfiere di vascello solo nel luglio 2027, così che i suoi titoli avanzino di pari passo con quelli dei compagni di corso, che completeranno il piano di studi il prossimo anno.

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Nel frattempo, si cambia divisa: quella da studentessa. Come comunicato dalla Casa reale, in autunno la principessa inizierà un percorso universitario di quattro anni all’Università Carlos III di Madrid, nel campus di Getafe, dove è stata ammessa dopo aver superato “in maniera soddisfacente” la selezione prevista per chi ha un titolo di studio conseguito all’estero. Dal fango delle esercitazioni alle aule di Scienze Politiche: la costruzione della futura regina di Spagna prosegue, un capitolo alla volta.