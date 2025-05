L’Infanta Sofia, com’è davvero la figlia di Letizia di Spagna: il legame con Leonor

Fonte: IPA L'Infanta Sofia

Per l’Infanta Sofia, è iniziata una nuova era: ha compiuto 18 anni martedì 29 aprile. Sta conseguendo al momento il diploma di maturità internazionale, ma non seguirà l’addestramento militare come la sorella Leonor, la Principessa delle Asturie e futura Regina al Trono. Ma com’è davvero Sofia? Secondo la sua “cerchia ristretta”, è una persona piena di vita, dall’energia davvero contagiosa e somiglia moltissimo a mamma Letizia di Spagna.

L’Infanta Sofia è molto simile a mamma Letizia

A raccontare qualcosa di più sull’Infanta Sofia è Hola!, che cita come fonti la cerchia ristretta della giovane donna. L’Infanta è cresciuta: se c’è chi la ricorda ancora bambina al fianco della sorella, oggi è una giovane piena di vita e pronta a scrivere il suo futuro. Contrariamente alla sorella, Leonor di Spagna, Sofia non prosegue il percorso di formazione con l’addestramento militare, bensì prosegue con l’università, molto probabilmente negli Stati Uniti, dove godrebbe di privacy e sicurezza.

“Sofia è una persona viva e ha una gioia contagiosa: è stata educata a sapersi difendere in ogni situazione, ad affrontare bene le avversità e a sapersi prendere cura di sé”, ha raccontato una fonte vicina alla Famiglia Reale. Da bambina, tuttavia, era un vero e proprio “terremoto”, molto più sveglia rispetto a Leonor. l’Infanta Sofia ha ereditato molti tratti della personalità di mamma Letizia di Spagna, tra cui uno spiccato senso dell’umorismo.

Per il resto, è una giovane donna appassionata di natura, di cucina e di animali, e non disdegna il cinema, il teatro e il balletto. Pare che, proprio come Felipe di Spagna, sia una grande appassionata del genere fantascienza, e apprezza la saga di Star Wars e Dune. E la musica? I suoi gusti sono simili a quelli di altri giovani, come Harry Styles, Ozuna e Rosalía. Ed è rimasta una grande appassionata di sport, tra cui calcio, badminton, pallanuoto, tennis e hockey sul prato.

Il legame con la sorella Leonor

L’Infanta Sofia ha di fronte a sé un futuro tutto da scrivere, ma per lei si prospetta un avvenire importante al fianco della sorella, che sarà la Regina un giorno. Non potrà dunque svolgere un impiego retribuito, ma rappresenterà la Corona. Il rapporto tra Leonor e Sofia è molto stretto, tanto che si raccontano tutto. Certo, alla fine sono nate a pochi mesi di distanza, solo 16. Per anni, hanno sempre fatto tutto insieme, scambiandosi anche messaggi e videochiamate. Ma ora Leonor è in viaggio: la Principessa, in occasione del 18esimo compleanno della sorella, l’ha chiamata con un telefono satellitare per farle gli auguri.

Per il giorno speciale di Sofia, la Famiglia Reale spagnola ha condiviso cinque foto inedite: è una ragazza acqua e sapone, semplice ed elegante nei modi, impegnata a costruire il suo futuro, anche se finora i suoi studi sono stati uguali a quelli della sorella. Si prevede inoltre che, nei prossimi mesi, i suoi impegni potrebbero aumentare: è comunque destinata a rappresentare la Monarchia e svolgerà un ruolo importante al fianco di Leonor. E di certo avere una sorella su cui contare fa sempre la differenza.