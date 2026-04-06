Letizia di Spagna, l’apparizione a sorpresa alla processione di Madrid

La Regina Letizia, il Re Felipe e le figlie hanno partecipato a una processione di quartiere a Madrid, suscitando lo stupore dei presenti

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IPA Letizia di Spagna

Mentre la Regina Sofia e le sue figlie, le infante Elena e Cristina, trascorrevano la Settimana Santa a Murcia, partecipando alle processioni più importanti della città e a quelle di Cartagena, a Madrid i cittadini hanno assistito a una scena del tutto inaspettata. La Regina Letizia di Spagna e il Re Felipe, accompagnati dalle figlie, la principessa Leonor e l’infanta Sofia, hanno fatto la loro prima apparizione pubblica della stagione, in un luogo dove nessuno li aspettava: Carabanchel, un quartiere nella zona sud di Madrid, dove la sera del Venerdì Santo si svolge la Processione del Silenzio.

Letizia di Spagna alla processione di quartiere

Una scelta che manda un messaggio ben preciso: semplicità e basso profilo. Letizia di Spagna e il Re Felipe, accompagnati dalle figlie, la principessa Leonor e l’infanta Sofia, sono stati sorpresi a partecipare a una delle processioni del quartiere di Carabanchel, a sud di Madrid.

La Famiglia Reale è apparsa nei pressi della chiesa parrocchiale di San Sebastián Mártir per seguire da vicino la processione, organizzata dalle tre confraternite parrocchiali, insieme agli abitanti del luogo. La reazione è stata immediata: sorpresa, cellulari che scattavano foto e un mormorio crescente per una visita inaspettata in un luogo così frequentato.

La loro partecipazione all’evento non faceva parte dell’agenda ufficiale della Famiglia Reale, ma, a differenza di altre uscite private non era stata nemmeno annunciata alla stampa. Per questo motivo non c’erano fotografi di agenzie o telecamere ufficiali della Zarzuela, e il momento è stato ripreso esclusivamente dagli smartphone dei presenti.

La scelta controcorente rispetto alla Regina Sofia

La scena di Letizia, Felipe e le figlie contrasta nettamente con le immagini diffuse della Regina Sofia poche ore prima a Murcia, dove ha voluto partecipare alla processione con le sue due figlie, le infanti Elena e Cristina. Le tre hanno seguito da vicino la Processione del Silenzio e del Cristo dei Minatori, una delle processioni più emblematiche della città, dopo aver visitato la sede della confraternita e aver appreso il percorso.

Per tutta la giornata, sono state accolte con applausi e calorosi saluti in un’atmosfera profondamente radicata nella tradizione locale. La loro passeggiata nel centro storico e il loro interesse per i preparativi le hanno rese figure chiave di uno degli eventi più significativi della giornata.

Sebbene la partecipazione non rientrasse nell’attività istituzionale della Famiglia Reale, era stata annunciata in anticipo, il che ha permesso alla Regina Sofia di essere fotografata professionalmente e di attivare un certo protocollo: c’era un palco d’onore, la presenza delle autorità e una firma nel libro d’oro del Comune di Murcia.

A Madrid, invece, Re Felipe, la Regina Letizia e le loro figlie hanno optato per un basso profilo: vestiti in abiti da strada e senza cordoni di sicurezza a separarli dai vicini che, come loro, aspettavano in piedi il passaggio di un corteo che, d’altra parte, non è tra i più famosi. I quattro hanno camminato tra i partecipanti come chiunque altro, senza occupare posizioni di rilievo né intralciare il percorso della processione. La scena è diventata nota grazie agli abitanti del luogo, che hanno iniziato a riconoscerli e a condividere foto sui social media, rendendola uno dei momenti più discussi della giornata.