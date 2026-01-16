Letizia di Spagna, l’inestimabile eredità di Irene di Grecia a Leonor e Sofia

Irene di Grecia possedeva un'inestimabile collezione di gioielli con diamanti e perle che ora potrebbe passare a Leonor e Sofia, figlie di Letizia di Spagna

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Letizia di Spagna

La Casa Reale spagnola ha annunciato lo scorso 15 gennaio la morte di Irene di Grecia, sorella della Regina madre Sofia e zia di Felipe. La Principessa possedeva una meravigliosa collezione di gioielli che ora potrebbe passare a Leonor e Sofia, figlie di Letizia di Spagna.

Letizia di Spagna, Irene di Grecia e il lascito all’ONG

È stata una settimana molto difficile per Letizia di Spagna e suo marito Felipe. La Regina ha mantenuto fede ai suoi impegni istituzionali, mostrandosi con look essenziali proprio in rispetto al peggioramento delle condizioni di salute di Irene di Grecia che poi è deceduta giovedì 15 gennaio. Sua sorella Sofia, per starle vicino negli ultimi moneti di vita, aveva cancellato tutti i suoi appuntamenti.

Irene ha lasciato un’importante eredità spirituale e umanitaria, perché di fatto non possedeva beni. Nemmeno la casa, dato che abitava in uno degli appartamenti all’interno del Palazzo della Zarzuela.

La Principessa ha donato infatti tutto il suo patrimonio a World in Harmony, una ONG da lei fondata nel 1986 per promuovere “il benessere morale, spirituale e materiale di tutti gli esseri viventi”. Irene si è occupata della sua Fondazione fino al 2024, ossia finché non è stata più in grado di portare avanti il suo lavoro a causa del declino cognitivo che l’affliggeva.

All’epoca fu Sofia di Spagna ad annunciare il ritiro della sorella con questo messaggio: “Cari amici, dopo 37 anni, le attività di World in Harmony cesseranno alla fine del 2023. La nostra organizzazione cesserà di operare dopo il 31 dicembre. Grazie per la vostra solidarietà e il vostro sostegno, e per tutti questi anni di amicizia e collaborazione. Vi saremo sempre grati”.

Irene comunque decise di cedere tutto quello che aveva alla associazione benefica. Ma sebbene conduceva una vita dimessa e lontano dai riflettore, ha conservato una collezione inestimabile di gioielli di famiglia. Infatti, terzogenita di Paolo e Federica di Hannover, Irene è stata l’ultima Principessa ereditaria di Grecia, dal 1964 al 1965.

Letizia di Spagna, i gioielli di Irene di Grecia

Con la morte di Irene, i gioielli probabilmente resteranno all’interno della Famiglia Reale spagnola. Si ritiene che saranno ereditati, almeno in parte, dalle figlie di Letizia e Felipe di Spagna, Leonor e l’Infanta Sofia, pronipoti della Principessa di Grecia.

Ma anche l’Infanta Elena, sorella del Re spagnolo, potrebbe ricevere qualche gioiello dello zia. Tra l’altro lei è l’unica ad aver indossato uno di questi preziosi.

L’Infanta Elena sfoggiò nel 1993 in occasione delle nozze del Duca Federico di Württemberg e della Principessa Maria di Wied un diadema di diamanti che fu realizzato nel 1889 e fu un dono di Re Umberto I d’Italia alla principessa Sofia di Prussia in occasione del suo matrimonio con Costantino I di Grecia.

La Principessa Irene di Grecia lo ha indossato in diverse occasioni: durante un gala al Royal Theatre nel 1966 e 20 anni dopo, a una cena offerta dal Re e dalla Regina di Spagna durante la loro visita di stato nel Regno Unito.

Getty Images

Tra gli altri gioielli c’è una spilla di diamanti e perle che può essere applicata anche a una tiara. Il gioiello apparteneva alla madre di Irene e l’ultima volta che fu visto in pubblico risale agli anni Settanta.

Preziosissimo è anche un pendente con una grande gemma a pera circondata da una doppia corona di diamanti che Irene portò in occasione del gala che precedette le nozze di Filippo e Letizia. La collezione comprende altri svariati pezzi con diamanti e perle.