Irene di Grecia, 900mila euro e le mucche in India. La verità sul testamento

Dopo l'ultimo saluto ad Irene di Grecia ad Atene, è iniziato il dibattito sull'entità del suo testamento ma non è come sembra

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Irene di Grecia

A una settimana dalla scomparsa della Principessa Irene di Grecia, avvenuta all’età di 83 anni, l’attenzione si concentra sul destino della sua eredità e su retroscena curiosi sul testamento della sorella della Regina Sofia di Spagna.

Si era vociferato di una possibile esclusione dell’erede al trono, la Principessa Leonor, a favore di Irene Urdangarin, la nipote con cui la defunta ha sempre mantenuto un rapporto molto stretto.

Ma nuove rivelazioni emerse durante il programma El tiempo justo su Telecinco offrono una prospettiva completamente diversa sulla situazione finanziaria della zia di Felipe e sulla gestione dei suoi lasciti.

La verità sul testamento di Irene di Grecia, la zia di Felipe e Letizia di Spagna

Luis Pliego, direttore della rivista Lecturas, ha spiegato in tv che dopo la caduta della monarchia greca – avvenuta nel 1974 tramite referendum – furono assegnati ai membri della famiglia reale delle somme di denaro in cambio di alcuni palazzi. Costantino, l’ultimo Re greco, intascò 16 milioni di euro mentre la sorella minore si accontentò di 900 mila euro.

Soldi che Irene di Grecia avrebbe speso fondando una Ong “perché è sempre stata la spirituale della famiglia” e arrivando a comprare delle mucche da inviare in India per sfamare la popolazione locale. Il gesto, tuttavia, non ebbe l’effetto sperato: gli animali sono infatti considerati sacri e non potevano essere macellati.

“In altre parole, tutti noi sudditi abbiamo sostenuto Irene di Grecia con il bilancio della Casa Reale. Pertanto, è morta praticamente senza nulla”, ha aggiunto il giornalista. Dagli anni Ottanta, infatti, la Principessa viveva alla Zarzuela con la sorella Sofia di Spagna. Non si è mai sposata e non ha avuto figli.

IPA

Pilego ha dunque smentito le indiscrezioni che suggerivano un’eredità consistente o lasciti significativi, come la presunta distribuzione di beni a favore di Irene Urdangarin, la figlia ventenne dell’Infanta Cristina, la sorella di Felipe.

Perché Irene di Grecia ha messo da parte Leonor e Sofia di Spagna

Per conoscere l’esatto contenuto del testamento di Irene di Grecia dovremmo attendere qualche giorno. Di sicuro la probabile scelta di favorire Irene Urdangarin, sua figlioccia e omonima, non ha nulla a che fare con presunti conflitti familiari.

Leonor e Sofia, figlie di Felipe e Letizia di Spagna, godono di tutele economiche e giuridiche legate alla loro posizione, a differenza di Irene, che attualmente vive nel Regno Unito e non ricopre alcun ruolo pubblico. Nel prestigioso collage di Oxford studia Hospitality, Event Management e Turismo.

IPA

Da più di un anno è innamorata di Juan Urquijo, il figlio più giovane dell’imprenditore Lucas Urquijo Fernández de Araoz e di Beatriz Moreno de Borbón-Dos Sicilias, e fratello di Teresa Urquijo, moglie del sindaco di Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Il legame tra le due Irene era quotidiano, diretto, costruito su presenza, dedizione e condivisione di momenti di vita. La partecipazione della ragazza al funerale, dove ha portato uno dei cuscini decorati con i simboli della Principessa, ha simboleggiato bene questo rapporto speciale. Un affetto e fiducia al di là di qualsiasi testamento.