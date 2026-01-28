Juan Carlos I preoccupa, la biografa parla di “seri problemi di salute”

IPA Felipe e Juan Carlos, nel 2008

Dopo la scomparsa di Irene di Grecia, c’è preoccupazione per l’ex Re di Spagna Juan Carlos I, padre di Felipe di Spagna e marito della Regina emerita Sofia. Secondo le prime indiscrezioni, Juan Carlos non avrebbe preso parte al funerale dietro “consiglio medico”. I media spagnoli stanno esprimendo diverse perplessità sullo stato di salute, per via di uno scatto che risale al 15 gennaio e che ritrae Juan Carlos I con Al-Bader Al-Sabah.

Juan Carlos I, i “seri problemi di salute”

A distanza di settimane, i media si chiedono ancora il motivo dell’assenza di Juan Carlos I ai funerali della Principessa Irene di Grecia, sorella della Regina emerita Sofia di Spagna. Stando a Informalia, il Re emerito si trovava in Svizzera, per festeggiare il compleanno di Re Fuad II d’Egitto. Sui social, nei giorni scorsi, è stata pubblicata una istantanea che ritrae Juan Carlos I con Al-Bader Al-Sabah, e ad aver sollevato più di un timore è il suo aspetto trasandato, con il viso emaciato e i capelli spettinati. La foto, in seguito alla diffusione dei media spagnoli, è stata rimossa da Instagram.

C’è di più. Laurence Debray, autrice delle memorie del Re emerito (Reconciliation), stando a quanto riportato da Hola, ha provato inizialmente a smentire il viaggio in Svizzera, aggiungendo dei dettagli: “Ero con lui ad Abu Dhabi. Non ha lasciato Abu Dhabi da Natale per motivi di salute. I suoi medici non glielo permettono”. Ha inoltre aggiunto che Juan Carlos I avrebbe problemi di salute “piuttosto seri”. L’équipe medica ha suggerito di programmare meno viaggi possibili, mettendo al primo posto il riposo. Il 5 gennaio, del resto, ha compiuto 88 anni.

Il dolore per la scomparsa di Irene di Grecia

Per la Regina emerita Sofia, la scomparsa della sorella è stata complessa: poco prima della morte, ha annullato tutti gli impegni per tenerle la mano, fino alla fine, per essere vicino a lei, dopo una vita praticamente trascorsa insieme. Ai funerali hanno partecipato i Reali di Spagna: per Felipe, la “Zia Pecu”, così soprannominata in famiglia, è stata un punto di riferimento. L’assenza di Juan Carlos I, tuttavia, è stata abbastanza chiacchierata: al fianco di Sofia di Spagna, infatti, ci sono state la Regina Letizia e la Principessa delle Asturie, Leonor, oltre all’Infanta Sofia.

Ci sono state anche delle polemiche in merito al testamento, in quanto la Principessa Irene ha designato come erede principale Irene Urdangarin y de Borbón, anziché Leonor e l’Infanta Sofia. Riguardo a Juan Carlos, c’è anche un’altra ipotesi, di Pilar Eyre: “Dicono che non stesse bene e che i medici gli abbiano consigliato di non volare. Mi è stato detto che non è vero. Sarebbe venuto, ma la Casa Reale gli ha ricordato che non poteva pernottare al Palazzo della Zarzuela. E alla fine ha detto che non sarebbe venuto”. Proprio nelle sue memorie, l’ex Re di Spagna ha raccontato i dolori, i ricordi felici, ma anche i momenti di cui si è pentito, come i numerosi scandali che lo hanno portato infine ad abdicare in favore del figlio, Re Felipe.