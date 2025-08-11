The Crown parlerà della Famiglia Reale Spagnola? Re Juan Carlos svela la verità

Re Juan Carlos sarà protagonista di un'autobiografia e, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere trasformato in una serie televisiva sul modello di The Crown

IPA Famiglia Reale Spagnola

Re Juan Carlos ha deciso di abdicare nel 2014 a favore del figlio e, da allora, la Corona Spagnola è nelle mani di Felipe VI di Spagna e della moglie Letizia che, insieme alle due figlie, Leonor e Sofia, rappresentano una delle Monarchie più importanti d’Europa. Ma, negli ultimi tempi, l’ex monarca è tornato al centro delle cronache per la biografia che sarebbe pronto a pubblicare.

Si è pensato che la stessa potesse diventare presto oggetto di una serie Netflix, come successo in Inghilterra con la seguitissima The Crown, ma adesso quest’eventualità sarebbe stata smentita dallo stesso Re Juan Carlos.

Re Juan Carlos smentisce il The Crown spagnolo

Re Juan Carlos ha deciso di raccontarsi con una biografia, scritta a due mani con Laurence Debray, che dovrebbe essere pubblicata il prossimo 12 novembre con il titolo di Reconciliation. Secondo le indiscrezioni delle ultime settimane, lanciate da The Objective, però, lo scritto autobiografico potrebbe diventare oggetto di una serie televisiva sulla falsa riga dell’inglese The Crown.

I rumors, infatti, parlerebbero di un possibile telefilm, diviso in sei puntate, in cui degli attori reciterebbero la parte dei diversi membri della Famiglia Reale Spagnola, raccontando le loro storie più private. Secondo le indiscrezioni, si sarebbe trattato quindi di una produzione di finzione e non di un documentario, corredate da interviste del Re.

Ma adesso sembra che l’ex monarca abbia deciso di smentire le voci che giravano da un po’ di tempo, secondo quanto riportato da Hola, e fonti vicino alla Monarchia Spagnola affermerebbero che Re Juan Carlos non avrebbe alcuna intenzione di stringere accordi con Netflix come altri reali europei, primi tra tutti i Duchi di Sussex, che hanno concesso una storica intervista alla piattaforma di streaming, rivelando diverse informazioni sconosciute.

I sudditi spagnoli, quindi, non avranno, almeno a breve, il piacere di seguire le storie dei loro monarchi attraverso una serie televisiva, come è stato per quelli inglesi, che hanno premiato The Crown con degli ascolti record.

Re Juan Carlos, l’autobiografia

Re Juan Carlos ha deciso di raccontarsi con un’autobiografia, che verrà pubblicata contemporaneamente in Spagna e Francia, rispettivamente dalla casa editrice Planeta e dalla Stock. Il biografo del Re ha fornito ulteriori dettagli sul manoscritto: “Copre tutta la sua vita, dall’infanzia ai giorni nostri. Non si concentra su un periodo, più che su un altro parla di tutto allo stesso modo, sia dal punto di vista dello statista che da quello personale”.

A sorpresa la biografia dell’ex sovrano è stata scritta in francese: “Contiene foto, alcune delle quali mai pubblicate prima. È scritto in prima persona e in francese, perché io sono francese e perché il Re è perfettamente bilingue e si esprime molto bene in francese. Sarà pubblicato anche in spagnolo”.

La copertina del libro raffigurerà Re Juan Carlos con indosso l’uniforme da Capitano Generale dell’Esercito, ornata di decorazioni come l’Ordine del Toson d’Oro e la fascia azzurra dell’Ordine di Carlo III. Si tratta di qualcosa di unico nella storia, visto che non è usuale che un Monarca si racconti in un manoscritto e dia il suo punto di vista sugli eventi più significativi della storia nazionale.