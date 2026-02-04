Epstein files, spunta il nome del Re emerito Juan Carlos e la sua amante Corinna Larsen

I documenti legati a Jeffrey Epstein riportano anche il nome di Juan Carlos I. Tra email e appunti emergono riferimenti a Corinna Larsen, l'ex amante del Re emerito

IPA Juan Carlos di Spagna

Il nome di Juan Carlos I, il Re emerito di Spagna, compare tra le oltre tre milioni di carte riconducibili a Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense morto in carcere nel 2019 dopo una condanna per reati sessuali. La pubblicazione dei documenti ha riacceso l’attenzione su una vasta rete di relazioni che coinvolge figure di primo piano della politica, dell’economia e delle case reali europee, gettando nuove ombre su rapporti e frequentazioni del magnate.

Re Juan Carlos di Spagna e la sua amante nel caso Epstein

Secondo quanto riportato dall’emittente spagnola Antena 3, nei file emergono dei riferimenti a Corinna Larsen, imprenditrice tedesca ed ex amante dell’ex sovrano di Spagna.

La relazione tra Juan Carlos e la Larsen, iniziata nel 2004, divenne di dominio pubblico nel 2012, in seguito all’incidente del Re emerito durante un safari in Botswana.

I documenti indicano che Epstein avrebbe manifestato interesse per Corinna Larsen nel 2013, proprio in virtù del suo legame con l’ex monarca. Nei file compare inoltre il nome di Juan Carlos I in una email attribuita allo stesso Epstein, nella quale il finanziere afferma di avere in programma una cena con il sovrano.

“Cenerò con Re Juan Carlos di Spagna. È fantastico”, si legge nel messaggio, datato 11 settembre 2018. Non è noto, però, se l’incontro si sia effettivamente svolto.

Ma la data assume un rilievo particolare: proprio l’11 settembre 2018 emerse la notizia dell’intervento della Procura anticorruzione spagnola su un presunto appalto di commissioni milionarie da parte del suocero di Letizia, in relazione alla costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità tra Medina e La Mecca.

Un’inchiesta che negli anni successivi ha contribuito a indebolire ulteriormente la posizione di Juan Carlos, fino alla sua decisione di abdicare in favore del figlio Felipe e lasciare la Spagna.

Epstein e i legami con le monarchie europee

Nel vasto archivio di Epstein compaiono anche altri nomi di rilievo della nobiltà europea. Tra questi figurano membri della famiglia reale norvegese, in particolare la Principessa ereditaria Mette-Marit, e la Principessa Sofia di Svezia. Oltre all’ex Principe Andrea d’Inghilterra, fratello di Re Carlo, e alla sua ex moglie Sarah Ferguson, entrambi noti per la loro amicizia con il finanziere americano.

Gli ultimi documenti resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti menzionano inoltre l’ex presidente del governo spagnolo José María Aznar e sua moglie Ana Botella.

Secondo quanto trapelato dalle carte, Epstein e la sua compagna di allora, Ghislaine Maxwell – successivamente condannata per traffico sessuale di minori – avrebbero inviato almeno due pacchi ad Aznar tra il 2003 e il 2004.

Fonti citate da El País riferiscono che Aznar avrebbe dichiarato di non sapere per quale motivo quei pacchi siano stati spediti e di non aver mai incontrato personalmente Jeffrey Epstein.

Le autorità statunitensi hanno precisato che la presenza di un nome nei documenti non equivale a un’accusa formale né implica automaticamente responsabilità penali.

Eppure la progressiva diffusione dei file continua a sollevare interrogativi sui rapporti intrecciati da Epstein nel corso degli anni e sulle connessioni che legavano l’uomo ad esponenti di primo piano della scena internazionale.