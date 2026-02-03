Epstein files, per la prima volta il Principe Edward rompe il silenzio dopo le nuove rivelazioni

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Il principe Edward

Gli Epstein files tornano a far tremare la monarchia inglese e il Principe Edward rompe il silenzio, parlando per la prima volta, pubblicamente, del caso. La vicenda, come ben sappiamo, vede coinvolto anche Andrea, fratello di Edward e dell’attuale Re Carlo III ed è un argomento piuttosto spinoso per la Royal Family.

Le parole del Principe Edward

Per la prima volta dopo l’ondata di pubblicazioni dei nuovi Epstein files, un membro della famiglia reale britannica ha deciso di uscire dal silenzio sulle conseguenze dello scandalo. Il Principe Edward infatti ha parlato pubblicamente della vicenda in un breve, ma significativo intervento. Il Duca di Edimburgo ha voluto fare un appello, chiedendo a tutti di non dimenticare le vittime e ricordarne l’importanza, guardando oltre i nomi famosi che sono emersi nei documenti.

Nel corso del World Governments Summit a Dubai lo scorso 3 febbraio 2026, Edward è stato interpellato da un giornalista sulla recente diffusione da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di milioni di pagine di file legati a Jeffrey Epstein. Come ben sappiamo il finanziere arrestato e condannato per traffico sessuale e abusi su minorenni, era legato al principe Andrea. Il fratello di Re Carlo III, secondo le testimonianze, avrebbe avuto incontri con ragazze minorenni e partecipato a dei festini.

Le rivelazioni contenute nei file desecretati e la testimonianza di Virginia Giuffrè hanno creato un fortissimo imbarazzo nella famiglia reale, tanto da spingere Re Carlo III a prendere dei drastici provvedimenti. Pur evitando di entrare nei dettagli dei documenti o di attribuire colpe specifiche, il Principe Edward ha sottolineato l’importanza di “ricordare sempre le vittime” della rete di traffico sessuale orchestrata da Epstein, chiedendo di non perdere di vista chi ha sofferto. Secondo il Duca è fondamentale che l’attenzione non si fermi alle persone citate nei file, ma si mantenga per primo il rispetto per coloro che hanno subito abusi.

Le nuove rivelazioni negli Epstein Files

La sua dichiarazione arriva in un momento in cui i materiali pubblicati hanno riportato al centro dell’attenzione mondiale i legami, le corrispondenze e le fotografie degli archivi di Epstein. Molti file, in particolare, contengono menzioni e scambi di email tra Epstein e il principe Andrea, con interazioni che sarebbero avvenute anche dopo la condanna del finanziere nel 2008.

A creare scalpore anche la lettera che Sarah Ferguson, ex moglie di Andrea, avrebbe inviato a Epstein mentre si trovava in carcere. Negli Epstein Files emerge come ci sia un ottimo rapporto fra i due con email che risultano imbarazzanti per Sarah. In un messaggio del 2010 il finanziere afferma di averla “mantenuta per 15 anni”. In un altro scambio di email, la donna chiede a Epstein di aiutarla economicamente.

“Devo pagare 20mila sterline di affitto e non le ho! – scrive – Aiutami oggi stesso, altrimenti vendono la storia ai giornalisti”. Non mancano poi adulazioni nei confronti del finanziere che avrebbero già messo in ulteriore imbarazzo tutta la Royal Family. “Sei una leggenda”, si legge. E ancora: “Sei il mio amico spettacolare, il fratello che ho sempre voluto, sono al tuo servizio, sposami!”