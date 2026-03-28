Caso Epstein, nuove accuse contro l’ex Principe Andrea

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Getty Images L'ex Principe Andrea

Nuove accuse e testimonianze riaccendono i riflettori sul caso Jeffrey Epstein e, in particolare, sul ruolo dell’ex Principe Andrea. Nel corso di una puntata del programma Newsnight della BBC, cinque donne che si definiscono sopravvissute agli abusi del finanziere statunitense hanno condiviso le loro esperienze, portando alla luce elementi e accuse inedite.

Tra gli interventi più rilevanti, quello di Lisa Phillips, che ha parlato della vicenda di un’amica rimasta anonima. Secondo il suo racconto, nel 2003 la donna sarebbe stata costretta da Epstein ad avere rapporti sessuali con l’ex membro della royal family, nell’appartamento dell’imprenditore nell’Upper East Side di New York.

Phillips ha riferito anche una frase attribuita a Epstein: “Mi piace avere prove contro le persone”, sottolineando come il finanziere fosse interessato a raccogliere materiale compromettente sui suoi contatti influenti.

Epstein, nuove scioccanti accuse contro l’ex Principe Andrea

Le dichiarazioni emerse durante la trasmissione delineano un quadro già in parte noto ma che continua ad arricchirsi di dettagli. A detta della Phillips, l’amica coinvolta sarebbe uscita dall’incontro profondamente scossa, in stato di forte disagio emotivo. La testimone ha inoltre invitato le autorità britanniche a contattarla per fornire ulteriori informazioni.

Un’altra donna, Chauntae Davies, ha descritto il modo in cui Epstein ostentava le proprie relazioni con figure di primo piano. Nella sua residenza, ha raccontato, sarebbero state esposte fotografie incorniciate dell’ormai ex Principe Andrea, della sua ex moglie Sarah Ferguson e delle figlie, le Principesse Beatrice ed Eugenia.

Davies ha inoltre sostenuto che Epstein parlasse apertamente dei rapporti con la famiglia reale, arrivando anche a vantarsi di aver prestato denaro alla Ferguson, che per tutta la sua vita ha sempre vissuto al di sopra delle sue possibilità.

Le accuse si inseriscono in un contesto già segnato da anni di polemiche e procedimenti civili. L’ex Principe Andrea ha sempre respinto ogni addebito legato alla vicenda Epstein e, anche in questo caso, non risultano al momento commenti ufficiali sulle nuove dichiarazioni emerse nel programma.

Le indagini in corso e le richieste delle vittime

Sul piano giudiziario, la vicenda resta aperta. Le autorità britanniche, guidate dal commissario della Metropolitan Police Sir Mark Rowley, hanno confermato di essere impegnate nell’analisi di una “vasta gamma di accuse di natura sessuale” collegate al caso Epstein. Un’indagine complessa, che dipende anche dall’accesso a documenti non censurati in possesso del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato da diversi media britannici, tra cui il Mirror, alcune delle vittime hanno chiesto agli investigatori di approfondire ulteriormente le testimonianze, inclusa quella di una presunta “seconda vittima” collegata al figlio della Regina Elisabetta, che di recente è stato anche arrestato con l’accusa di aver condiviso con Epstein informazioni governative riservate e poi rilasciato.

Ma la pressione sull’ex Duca di York resta elevata. Il caso, già al centro dell’attenzione internazionale negli ultimi anni, continua a produrre sviluppi che intrecciano testimonianze, indagini e richieste di chiarimento.

In attesa di eventuali riscontri ufficiali, le nuove rivelazioni contribuiscono a mantenere alta l’attenzione su una vicenda che coinvolge non solo responsabilità individuali, ma anche il rapporto tra potere, relazioni e giustizia.