Kate Middleton contro Andrea per le foto di Epstein: “Schifata, ecco cosa farà”

I nuovi file di Jeffrey Epstein pubblicati in questi giorni rischiano di travolgere la famiglia reale inglese, aggravando la posizione dell’ex principe Andrea, fratello di Re Carlo III. Una situazione delicata che avrebbe turbato non poco Kate Middleton e William, tanto da causare una reazione piuttosto forte.

Kate Middleton contro Andrea

Nelle ultime settimane la posizione di Andrea, l’ormai ex principe e fratello di Carlo III, si è aggravata ulteriormente. Fra i file di Epstein, resi pubblici dal governo americano, sono emerse foto che raccontano, ancora una volta, la sua partecipazione a party con ragazze minorenni. In una foto, in particolare, l’ex principe appare a quattro zampe su quella che sembra poco più che una ragazzina.

Foto compromettenti che hanno “schifato” Kate Middleton, come riporta il Mirror. La principessa del Galles sarebbe rattristata e arrabbiata per la vicenda, ma soprattutto infastidita dall’atteggiamento di Andrea. L’ex principe infatti continua a negare le sue colpe, si rifiuta di testimoniare e di raccontare quanto accaduto. Le prove però non mentono e raccontano un legame lunghissimo e piuttosto stretto con Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo condannato per reati legati al traffico sessuale di esseri umani e morto in cella nel 2019.

Nelle migliaia di email che sono state rese pubbliche ci sono infatti scambi di messaggi con il faccendiere quando già era stato indagato per aver abusato di una minorenne. Ma non è finita qui, perché i files svelano anche il legame fra Epstein e Sarah Ferguson, ex moglie di Andrea.

In alcuni messaggi Sarah chiede del denaro a Epstein per pagare l’affitto, ma soprattutto lo ricopre di complimenti, affermando di volergli bene. Le mail riportano anche un incontro programmato con il finanziere pedofilo: un pranzo a cui avrebbero preso parte pure Eugenia e Beatrice di York.

Il piano di Kate e le ombre sulla Royal Family

Dopo la diffusione di queste nuove prove che legano Andrea e la sua famiglia a Epstein, Kate Middleton sarebbe rimasta sconvolta e infastidita. La principessa del Galles avrebbe poi chiarito la sua ferma volontà di non farsi travolgere dallo scandalo, concentrandosi invece su obiettivi più importante. Non solo, lei e William avrebbero chiarito più volte, in una serie di colloqui con Carlo III, di voler proteggere la loro famiglia.

Duncan Larcombe, esperto di affari della Famiglia Reale, ha raccontato al Mirror che William e Kate si sarebbero posti un obiettivo. “La priorità per tutti i membri della famiglia reale in questo momento è quella di mantenere la massima distanza da Andrea. Lo abbiamo visto con il principe Edoardo, che ha parlato delle vittime. Vogliono continuare a concentrarsi su altro e non pensare più a lui”.

Un proposito però che rischia di non avverarsi. Dopo la diffusione degli Epstein Files infatti la pressione nei confronti di Andrea, affinché sveli tutto ciò che sa su Epstein, è aumentata.

Il Primo Ministro Sir Keir Starmer di recente ha esortato l’ex principe a parlare: “Per quanto riguarda la testimonianza, ho sempre detto che chiunque abbia informazioni dovrebbe essere pronto a condividerle. Non si può essere incentrati sulle vittime se non si è disposti a farlo. Le vittime di Epstein devono essere la priorità assoluta”.