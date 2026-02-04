Andrea fugge dalla Royal Lodge dopo la diffusione delle foto di Epstein. “Si sente umiliato”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA L'ex principe Andrea

L’ex principe Andrea ha lasciato la Royal Lodge “in fretta e furia” dopo la diffusione degli Epstein Files in cui non solo il suo nome viene citato, ma compare anche in una foto piuttosto compromettente in cui è insieme ad una ragazza minorenne.

Andrea e le foto di Epstein. “Si sente umiliato”

Secondo quanto riportato da Times, l’ex principe Andrea, fratello di Re Carlo III, avrebbe lasciato la storia residenza vicino a Windsor imbarazzato e preoccupato per via delle nuove prove emerse nei files di Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali.

Il 65enne, che per decenni aveva vissuto nella maestosa tenuta di Royal Lodge, aveva sperato di poter rimanere lì più a lungo, ma lo scandalo avrebbe velocizzato il suo trasloco. Alcune fonti vicine alla famiglia reale affermano che durante la notte avrebbe traslocato in un’abitazione più piccola nella tenuta reale di Sandringham, nel Norfolk orientale. Qui dovrebbe rimanere temporaneamente, in attesa di spostarsi nuovamente nella sua residenza definitiva scelta proprio da Re Carlo III dopo lo scandalo.

Una persona vicina ad Andrea ha dichiarato che l’ex principe sarebbe nel panico dopo la diffusione delle foto che lo ritraggono ad alcuni party di Epstein. “Con l’arrivo dell’ultimo pacchetto di documenti collegati al caso Epstein è stato fatto capire ad Andrea che era giunto il momento di andarsene – ha spiegato la fonte -, una decisione che lui stesso avrebbe trovato umiliante, tanto da scegliere di lasciare la residenza in gran segreto.”

La decisione di privare Andrea dei suoi titoli reali e di richiedere il suo trasferimento era già stata presa in ottobre, dopo la diffusione di documenti che dimostravano una “continuata relazione” con Epstein, nonostante in passato l’ex principe avesse sempre negato di avere mantenuto contatti con il faccendiere dopo la sua condanna nel 2008. “Ho interrotto qualsiasi legame con Epstein dopo un incontro a New York nel 2010″, aveva dichiarato in passato, respingendo le accuse, ma oggi le sue bugie sono sempre più chiare.

I nuovi file del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti includono email che suggeriscono che Andrea abbia mantenuto “contatti regolari con Epstein per più di due anni” dopo il suo arresto, contrariamente alle sue dichiarazioni precedenti.

Sarah Ferguson e il legame con Epstein

Nei guai anche Sarah Ferguson, ex moglie di Andrea che, secondo quanto emerge dai file, avrebbe avuto un ottimo rapporto con il finanziere a cui avrebbe scritto messaggi ed email, chiedendo denaro e intrattenendo una fitta corrispondenza con lui anche dopo la condanna.

Nei messaggi scambiati fra 2009 e il 2010, Sarah Ferguson si rivolge a Epstein con un tono confidenziale e amichevole. Nell’agosto del 2009, un anno dopo la condanna del faccendiere per aver adescato e costretto a prostituirsi una minorenne, lo ringrazia per dei complimenti ricevuti.

“Non sono mai stata così toccata dalla gentilezza di un amico come per ciò che hai detto di me davanti alle mie ragazze – scrive -. Grazie Jeffrey per essere il fratello che ho sempre desiderato”. Due mesi dopo chiede un prestito: “Ho bisogno con urgenza di 23.000 euro per l’affitto oggi… qualche idea?”, si legge.

Messaggi e parole compromettenti che ora gettano una luce ancora più inquietante sul rapporto fra Andrea, la sua famiglia e Jeffrey Epstein.