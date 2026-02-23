L’ex principe Andrea dopo lo scandalo. “Scortese e si lamenta. Pensa solo ad auto e cavalli”

Dopo l'arresto e le accuse, l'ex principe Andrea continua la sua vita nei palazzi del potere. E Sarah Ferguson è introvabile.

L’arresto e l’indagine legata al caso Epstein non avrebbero affatto scalfito l’umore dell’ex principe Andrea che, secondo quanto riportano alcune fonti di palazzo, sarebbe scortese con tutti e preoccupato solo di capire dove metterà le sue auto lussuose ora che si è trasferito.

L’ex principe Andrea: l’arresto e la nuova vita dopo lo scandalo

A svelare cosa sta succedendo ad Andrea, fratello di Re Carlo III, in questi ultimi giorni è stato Robert Hardman, ex biografo della Regina Elisabetta II ed esperto riguardo a ciò che accade nei palazzi del potere. L’esperto reale ha riporta le impressioni di chi sta vivendo accanto ad Andrew Mountbatten-Windsor

“È molto maleducato – spiegano le fonti -. Vive in un altro mondo. Da quando è arrivato non fa che lamentarsi. Non ha mai menzionato lo scandalo, sembra più preoccupato da dove sistemare i suoi cavalli o parcheggiare l’auto. Considerando che è Carlo a pagare, potrebbe mostrare un po’ di gratitudine. Tutt’altro”.

Qualche giorno fa, all’alba del suo compleanno, Andrea è stato arrestato e trattenuto dalla polizia britannica per ben 11 ore. Un interrogatorio in cui ha dovuto rispondere all’accusa di aver inoltrato a Jeffrey Epstein, finanziere pedofilo, alcuni documenti riservati e avergli passato delle informazioni sensibili.

Ma la vicenda potrebbe allargarsi ancora di più nei prossimi giorni. D’altronde i file di Epstein contengono numerose foto che ritraggono il fratello di Re Carlo III ai party del finanziere pedofilo. Feste a cui partecipavano ragazze minorenni e che erano solo la punta dell’iceberg di una tratta sessuale di minori.

La confessione del bodyguard di Andrea

Nel frattempo emergono le rivelazioni di Paul Page, ex bodyguard che per anni ha lavorato per la Royal Family. L’uomo ha raccontato la vita dissoluta di Andrea, il figlio prediletto della Regina Elisabetta, segnata da feste con ragazze e incontri nei suoi appartamenti. “C’erano ragazze senza nome che entravano e uscivano anche da Buckingham Palace – ha spiegato -. A noi dicevano di non fare domande, di non annotare nulla. Altro che protocolli: venivano ignorati. E a volte ci mandavano perfino a fare da autisti”.

A fare visita ad Andrea sarebbe stata anche Ghislaine Maxwell, ex compagna e complice di Jeffrey Epstein. La donna avrebbe incontrato regolarmente l’ex principe numerose volte proprio nei palazzi della Royal Family. Nel frattempo le indagini continuano così come le perquisizioni alla Royal Lodge, dove Andrea ha vissuto per diverso tempo insieme all’ex moglie Sarah Ferguson.

Proprio quest’ultima, che a giudicare dalle mail inviate a Epstein aveva con il finanziere un ottimo rapporto, al momento risulta introvabile. Secondo alcune fonti avrebbe lasciato l’Inghilterra per Dubai, travolta dallo scandalo e dai messaggi scambiati con Epstein. Mail compromettenti in cui Sarah Ferguson organizza pranzi con il finanziere e le figlie Eugenia e Beatrice, in cui chiede prestiti di denaro per sanare dei debiti, e dichiara fedeltà assoluta all’amico.

A rendere ancora più grave lo scambio di mail sarebbe il fatto che Sarah Ferguson le avrebbe inviate dopo la prima condanna per reati sessuali a carico di Epstein. Una macchia terribile che però non avrebbe fermato nè lei, nè Andrea.