Dov’è Sarah Ferguson? Ricoverata in una clinica di lusso da 15mila euro al giorno

Che fine ha fatto Sarah Ferguson: l'ex moglie di Andrea non si vede in pubblico da settembre. Latitante e "sotto shock", rischia grosso per il suo legame con Epstein

Sarah Ferguson è sparita. Non si vede in pubblico dallo scorso settembre, da quando sono venute a galla alcune compromettenti email con Jeffrey Epstein. E l’ex Duchessa di York non è uscita allo scoperto neppure in occasione dell’arresto dell’ex marito Andrea. Dov’è finita? Stando a quanto rivelano i tabloid americani, la madre di Beatrice ed Eugenia ha trascorso gli ultimi mesi in una clinica di lusso. Persone a lei vicine parlano di “timori” per la sua salute mentale. Del resto la situazione è tutt’altro che semplice.

Che fine ha fatto Sarah Ferguson

Dopo che Andrea ha perso i suoi titoli reali, Sarah Ferguson ha dovuto lasciare la Royal Lodge, dove ha continuato a vivere con l’ex marito anche dopo il divorzio.

Pare che Fergie si sia rifugiata nella Paracelsus Recovery Clinic di Zurigo, una delle cliniche di benessere più esclusive al mondo, frequentata da celebrità internazionali come la Principessa Charlene di Monaco.

Stando a quanto riportato dal Daily Mail, la permanenza nella clinica è avvenuta subito dopo il battesimo della nipote Athena e si è protratta fino alla fine di gennaio. L’ex Duchessa ha scelto questo centro, dove è già stata in passato quando ha ricevuto la diagnosi di cancro, anche per la discrezione che garantisce. Il luogo ideale per passare inosservata nei momenti di stress e per ricevere assistenza altamente personalizzata.

La Paracelsus Recovery Clinic si distingue per la posizione privilegiata e le viste panoramiche mozzafiato, immersa nella natura, e per i servizi riservati a una clientela facoltosa. I programmi di recupero durano circa un mese e prevedono l’assistenza di 15 esperti medici, oltre a personale dedicato come chef privati, autisti e personal trainer.

Il costo è di 15mila euro al giorno, non proprio alla portata di tutti. Non è chiaro come l’ex Duchessa abbia potuto permettersi il soggiorno, considerando le difficoltà finanziarie riportate negli ultimi anni (tanto che secondo alcuni email sarebbe stata finanziata da Epstein per ben quindici anni).

Ma non è da escludere un sostegno delle figlie Beatrice ed Eugenia, anche loro “sotto shock” per quanto accaduto al padre e la terribile crisi d’immagine che si trovano costrette ad affrontare.

La clinica dove si è rifugiata Sarah Ferguson

“Sarah è partita per Zurigo poco dopo Natale e vi è rimasta fino alla fine di gennaio”, ha confermato una fonte svizzera anonima. “Al Paracelsus si sente sempre a casa e sa che lì riceverà amore e attenzione, oltre a cure mediche specialistiche nei momenti in cui si sentirà più vulnerabile”, ha aggiunto.

Un altro insider ha assicurato che Sarah è “completamente devastata”. Pare che dopo il suo soggiorno a Zurigo, si sia recata sulle Alpi francesi e successivamente negli Emirati Arabi Uniti.

“Sarah sta facendo couchsurfing in giro per il mondo, spostandosi ogni pochi giorni e deliberatamente non rivelando a nessuno dove è stata finché non se ne va”, hanno evidenziato i beninformati.

La Ferguson potrebbe sottoporsi prossimamente ad un interrogatorio in merito ai suoi legami con Epstein e Andrew. L’ex Principe, terzogenito della Regina Elisabetta, è stato rilasciato solo dopo dodici ore ma le indagini proseguono e il fratello di Re Carlo rischia addirittura l’ergastolo.