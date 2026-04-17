Sarah Ferguson avvistata per la prima volta dopo mesi: il luogo del “ritiro”

IPA Sarah Ferguson

Non si vedeva in pubblico da sette mesi. L’ultima volta era stato il 16 settembre 2025, ai funerali di Katharine, Duchessa di Kent, nella cattedrale di Westminster, con al fianco il suo ex marito Andrea Mountbatten-Windsor, come spesso è accaduto nelle rare occasioni in cui i due si sono mostrati insieme. Poi, il silenzio. E adesso, le prime foto: Sarah Ferguson è stata avvistata in un resort sciistico in Austria, berretto bianco, giacca e pantaloni blu scuro, occhiali.

Sarah Ferguson avvistata per la prima volta dopo mesi

Le foto, ottenute dal Sun, mostrano Sarah Ferguson, l’ex Duchessa di York, mentre passeggia in quello che la testata britannica descrive come un tranquillo villaggio sciistico sulle Alpi austriache. La posizione esatta non è stata rivelata, ma la scelta del luogo non sembra casuale. “La zona è assolutamente splendida e per la maggior parte del tempo è molto tranquilla”, ha spiegato una fonte al Sun. “È il luogo perfetto per una figura di alto profilo come lei per tenersi alla larga dai riflettori quando la situazione si fa critica”.

E la situazione, per Sarah Ferguson, è critica da mesi. Dall’arresto di Andrea a febbraio, accusato di abuso d’ufficio, accusa che lui ha sempre negato, l’ex Duchessa ha mantenuto un profilo bassissimo. Prima la clinica di recupero Paracelsus a Zurigo, struttura ultra-lussuosa che si occupa di salute mentale, dipendenze e patologie croniche, con costi che superano i 17.500 dollari a notte (in Austria spende “solo” 14mila sterline a settimana per uno chalet). Poi il resort austriaco. Un ritiro, nelle Alpi, lontano da tutto. Il contrasto con la sua vita di soli pochi anni fa è stridente, soprattutto considerando che era tornata in qualche modo nell’orbita della Famiglia Reale, aveva partecipato a eventi pubblici, aveva rilasciato interviste. Poi tutto è precipitato, e in modo particolarmente brusco.

La posizione delicata di Sarah Ferguson

Oltre alla questione di Andrea, c’è un tema pratico che pesa quanto tutto il resto: Sarah Ferguson non avrebbe una casa. Del resto, lei e Andrea sono stati costretti a lasciare Royal Lodge, dopo che Re Carlo ha revocato i titoli al fratello e lo ha intimato a rescindere il contratto d’affitto. Una decisione storica, per certi versi dolorosa, che ha lasciato entrambi senza la residenza in cui vivevano.

Da allora, la Ferguson si sarebbe appoggiata agli amici. Ma anche questo sta diventando complicato. “Tutti le dicono che questo non è il momento giusto”, ha rivelato una fonte interna a Page Six. “Molte persone la apprezzano davvero, ma essere associati a chiunque sia legato a Epstein non è saggio in questo momento”.

Sarebbe sfumata anche l’ipotesi di trasferirsi dalla figlia Eugenia. La fonte è stata chiara anche su questo: con Andrea che ha perso i titoli Reali, Beatrice ed Eugenia sono le uniche della famiglia a esserlo ancora. “È più importante che mai che vengano tenute il più lontano possibile dallo scandalo”. I sette mesi di assenza sono stati una necessità, e le prime foto dopo tutto questo tempo mostrano una Ferguson che cammina tranquilla, in incognito, lontana da ulteriori scandali. Almeno per ora, fino alla prossima rivelazione.