Andrea Mountbatten-Windsor rilasciato dopo quasi 12 ore: la foto in auto

Andrea Mountbatten-Windsor è stato rilasciato dopo quasi 12 ore dal suo arresto, avvenuto nella tenuta di Sandringham. Ha lasciato la stazione di polizia di Aylsham, nel Norfolk, a bordo di una Range Rover: compleanno amaro per l’ex Principe, il primo membro della Famiglia Reale che è stato arrestato in epoca moderna. L’accusa è quella di aver condiviso delle informazioni sensibili con Jeffrey Epstein quando lavorava come inviato commerciale del Regno Unito.

Andrea Mountbatten-Windsor, il rilascio dopo l’arresto

Quella del 19 febbraio è stata la pagina più buia della Monarchia, dopo un periodo in cui gli scandali e i problemi hanno messo a dura prova l’immagine della Famiglia Reale: Andrea Mountbatten-Windsor, ex Principe ed ex Duca di York, è stato arrestato nel giorno del suo 66esimo compleanno. La Casa Reale inglese non è stata avvertita del suo arresto: Andrea aveva pianificato di trascorrere il suo compleanno da solo, e alle 8 del mattino sono arrivati gli agenti in borghese.

Dopo il suo rilascio, è stata condivisa una dichiarazione della polizia della Valle del Tamigi. “La polizia della Thames Valley è in grado di fornire un aggiornamento in merito a un’indagine sul reato di cattiva condotta in pubblico ufficio. Giovedì abbiamo arrestato un uomo sulla sessantina del Norfolk con l’accusa di cattiva condotta in pubblico ufficio. L’uomo arrestato è stato rilasciato sotto inchiesta. Possiamo anche confermare che le nostre perquisizioni nel Norfolk sono concluse”. Andrea è tornato a casa, scortato sulla Range Rover, visibilmente provato in volto: secondo le indiscrezioni, è stato trattato al pari di “qualsiasi criminale”. La polizia ha preso le sue impronte digitali ed è stata scattata una foto segnaletica. Re Carlo aveva già chiarito questo aspetto: il fratello Andrea non avrà privilegi.

La Monarchia in grave difficoltà

Da più di un decennio Andrea Mountbatten-Windsor è la tessera di un domino instabile. La Monarchia inglese ha sempre goduto di un grande favore, ma gli scandali e i problemi degli ultimi anni, causati da Andrea e, non ultimo, dal Principe Harry, hanno mostrato le crepe di un’Istituzione che non è mai stata tanto fragile come in questo momento. “Il più grande scandalo per la Monarchia britannica in quasi 400 anni”, così ha titolato Fox News. Il Sun ha sottolineato che il futuro della Corona è in una situazione non facile: “Discussioni simili non si sentono più dai tempi bui successivi alla morte della Principessa Diana“, quando la Monarchia si è avvicinata pericolosamente alla sua fine.

Negli ultimi tempi, dopo la pubblicazione dei file su Epstein, le pressioni si sono fatte sempre più crescenti, anche e soprattutto nei confronti di Re Carlo. Proprio quest’ultimo è stato contestato in pubblico, e ha rilasciato una dichiarazione poche ore dopo l’arresto del fratello, ricevendo supporto dal Principe e dalla Principessa del Galles. Le figlie di Andrea e Sarah Ferguson (anche lei è legata a doppio filo a Epstein) sono sotto shock dopo l’arresto. Tra l’altro, stando ai tabloid, una delle due Principessa potrebbe trovarsi proprio con la mamma Sarah.