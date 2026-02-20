Kate Middleton rischia di non diventare Regina dopo l’arresto di Andrea

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton rischia di non salire sul trono. Anche se è stato rilasciato dopo 12 ore, l’arresto dell’ex Principe Andrea ha provocato la più grande crisi costituzionale britannica dopo l’abdicazione di Re Edoardo VIII, compromettendo seriamente la Monarchia.

Kate Middleton, perché potrebbe non diventare Regina

Kate Middleton e William hanno appreso con sgomento la notizia dell’arresto di Andrea, avvenuto il 19 febbraio intorno alle 8 del mattino. La coppia non ha preso posizione ufficiale con dichiarazioni personali, ma si è stretta attorno a Re Carlo e ha espresso totale appoggio a lui e alla sua linea di condotto in questo scandalo di portata inimmaginabile.

Buckingham Palace ha deciso di “chiamarsi fuori” dalla questione, lasciando che la giustizia faccia il suo corso. Dunque, nessuna protezione speciale per Andrea Mountbatten-Windsor che – così si legge nella dichiarazione di Sua Maestà – subirà un processo equo. Carlo ha messo subito in pratica questa strategia, mantenendo fede alla sua agenda di impegni e presentandosi alla London Fashion Week dove era attesa. Non ha ovviamente risposto alle domande dei giornalisti sul fratello e si è mostrato, per quanto possibile, sereno e interessato alle sfilate.

Nel frattempo Andrea è stato rilasciato dopo 12 ore circa di interrogatorio. Ci sono sue foto in auto, mentre ritorna a casa, col viso provato. L’ex Principe resta indagato per abuso d’ufficio: è infatti accusato di aver passato informazioni segrete e sensibili ad Epstein mentre lavorava per le istituzioni britanniche all’estero. Nell’ombra restano anche le accuse di Virginia Giuffre, morta suicida nel 2025.

Dunque, la situazione è molto grave. Tanto che diversi esperti in questioni reali sostengono che la crisi aperta con l’arresto di Andrea potrebbe addirittura segnare la fine della Monarchia. Ergo, William e Kate potrebbero non diventare mai Re e Regina.

Kate Middleton e William, gli scenari possibili

A questo punto si aprono tre scenari possibili per risolvere la situazione di profonda crisi in cui si trova in questo momento la Corona britannica.

Il primo, che è quello che sta perseguendo Re Carlo, è di agevolare la giustizia britannica e di lasciare che le cose vadano come devono andare. Anche se questo potrebbe comportare che un membro della Famiglia Reale finisca in prigione o agli arresti domiciliari.

Il secondo prevede che Re Carlo abdichi in favore di William, imprimendo una svolta decisiva nella Monarchia. Tra l’altro, il Principe del Galles ha sempre avuto un atteggiamento più intransigente del padre nei confronti di Andrea e questo dimostrerebbe che la Corona intende tagliare i ponti con l’ex Principe, ma soprattutto dimostrerebbe che non ha più intenzione di tollerare comportamenti che possano metterne in dubbio la moralità.

Il terzo scenario, quello più nefasto per la Famiglia Reale, comporterebbe la deposizione del Re e la fine della Monarchia. D’altro canto, c’è già stato un precedente nel 1649, sperando che Carlo III non faccia la stessa fine di Carlo I. Ma chiaramente è impossibile.

Sicuramente, la storia della Monarchia britannica nell’ultimo secolo dimostra che le cose non sempre vanno come ci si aspetta. Elisabetta II non doveva diventare Regina ed è invece stata la Sovrana più longeva del Regno Unito.

Diana doveva salire sul trono con Carlo e invece, prima ha divorziato e poi è morta prematuramente, spianando la strada all’amante di suo marito, Camilla. Negli anni Ottanta era impossibile pensare che un giorno Camilla sarebbe diventata Regina.

Adesso William e Kate dovrebbero ereditare la Corona, ma non è così scontato che ciò avvenga, almeno per come è la situazione oggi.