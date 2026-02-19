Re Carlo non sapeva dell’arresto di Andrea. Monarchia in bilico

Re Carlo non era stato avvisato dell'arresto di suo fratello Andrea. La situazione è grave e il messaggio del Sovrano non lascia dubbi

Getty Images Re Carlo

Re Carlo non è stato informato dell’arresto di Andrea, accusato di abuso di ufficio. Il Palazzo ha appreso la notizia a fatti avvenuti. Sua Maestà ha rilasciato una dichiarazione dove promette massima trasparenza sulla faccenda. Anche perché sa che la Monarchia è a rischio.

Re Carlo ignorava tutto

L’ex Principe Andrea è stato arrestato nel giorno del suo 66esimo compleanno con l’accusa di abuso d’ufficio. La polizia sta indagando sul fratello del Re perché avrebbe condiviso informazioni riservate con Jeffrey Epstein mentre ricopriva il ruolo ufficiale per conto del Regno Unito e di sua madre la Regina Elisabetta. Andrea ha sempre negato qualunque coinvolgimento illegale coi traffici di Epstein.

L’ex Duca di York è stato arrestato nella sua attuale residenza nella tenuta reale di Sandringham nel Norfolk.

Re Carlo era all’oscuro di tutto. La polizia non ha avvisato preventivamente Buckingham Palace. Per cui non ci sarebbe stato nessun trattamento di favore nei confronti di Andrea e in generale della Famiglia Reale. Anche se era noto da tempo che l’ex Principe era sotto indagine.

Re Carlo, le prime parole dopo l’arresto di Andrea

Il Sovrano, consapevole della gravità della situazione e dei rischi per la Corona, ha subito rilasciato una dichiarazione ufficiale dopo l’arresto del fratello, sottolineando la piena collaborazione del Palazzo nelle indagini. E ha promesso un processo equo, senza favoritismi.

“Ho appreso con profonda preoccupazione la notizia riguardante Andrea Mountbatten-Windsor e il sospetto di abuso d’ufficio. Ne segue un processo completo, equo e corretto attraverso il quale la questione verrà indagata nel modo appropriato e dalle autorità competenti”.

Carlo ha proseguito: “In questo, come ho già detto, hanno il nostro pieno e sincero sostegno e la nostra collaborazione. Permettetemi di dirlo chiaramente: la legge deve fare il suo corso. Mentre questo processo prosegue, non sarebbe giusto da parte mia commentare ulteriormente la questione. Nel frattempo, la mia famiglia e io continueremo a svolgere il nostro dovere e a servire tutti voi”. Le messaggio è stato firmato personalmente dal Re, siglandolo con “Carlo R.”.

E in effetti nello stesso giorno in cui Andrea è stato arrestato, Carlo è andato alla sfilata di Stella McCartney, in occasione della London Fashion Week. Il Re dunque lascia il fratello al suo destino.

William e Kate Middleton sostengono il Re, anche se non dovrebbero fare dichiarazioni separate.

Andrea, il sospetto dell’arresto e la sparizione di Sarah Ferguson

Andrea è il primo membro della Famiglia Reale ad essere arrestato nella storia moderna. Il primo indizio dell’arresto dell’ex Principe è arrivato quando sono circolate delle foto che mostravano degli agenti di polizia a Wood Farm a Sandringham, dove vive da quando ha dovuto lasciare il Royal Lodge.

Nel frattempo Sarah Ferguson ha fatto sparire le sue tracce. Dovrebbe trovarsi in Arabia Saudita, lì è stata avvistata per l’ultima volta.