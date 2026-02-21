Kate Middleton, la regola che impone a William per calmarsi

Kate Middleton e William sono sotto stress per la crisi aperta con l'arresto di Andrea. Ma si sono imposti una regola che li aiuta a non esplodere

Getty Images William

Kate Middleton e William, come tutta la Famiglia Reale britannica, sta vivendo un momento di grande stress e nervosismo. Anche se sono abituati, è difficile mantenere il controllo e reprimere le emozioni, specialmente quando accadono eventi molto gravi come l’arresto di Andrea Mountbatten Windsor. Per questo la Principessa del Galles aiuta suo marito a non esplodere con alcune semplici regole che sono diventare la consuetudine.

Kate Middleton e William, come la Famiglia Reale affronta i problemi gravi

Kate Middleton e William rischiano davvero di non salire sul trono dopo la crisi aperta dall’arresto di Andrea. Anche se l’ex Principe è stato rilasciato dopo 12 ore, resta indagato e in Gran Bretagna molti ritengono che verrà condannato. C’è chi parla addirittura di ergastolo.

Una situazione incresciosa che indebolisce ulteriormente la Monarchia. La Corona negli ultimi anni ha dovuto affrontare problemi spinosi, dalla Megxit che ha portato tensioni incredibili tra Harry e Re Carlo al cancro del Sovrano e di Kate. E ora l’indagine per abuso d’ufficio su Andrea, il fratello del Re, teoricamente ancora ottavo in linea di successione.

Kate e William hanno fatto scudo attorno a Carlo, pronti a sostenerlo. Anche se c’è chi ritiene che l’unica soluzione sia l’abdicazione in favore del Principe del Galles.

La coesione è il primo pilastro con cui la Famiglia Reale affronta i problemi più gravi. Poi segue la calma. Nella dichiarazione che Carlo ha fatto dopo l’arresto del fratello ha precisato che lui e i membri senior della Corte avrebbero continuato a svolgere i loro impegni.

Ironia della sorte, la Principessa Anna, il giorno successivo all’arresto di suo fratello Andrea, è andata in visita a un carcere.

Il terzo pilastro è l’indifferenza. Come quella, reale o apparente, delle figlie dell’ex Duca di York che sono sparite dalla circolazione. O meglio, Eugenia è stata avvistata mentre sciava a Gstaad, in Svizzera, con il marito e figli, mentre suo padre veniva portato in prigione.

Kate Middleton, la regola di William per rimanere calmo

Se questi sono gli atteggiamenti che i membri della Famiglia Reale mettono in atto quando si trovano a gestire situazioni difficili, ci sono anche delle piccole regole quotidiane che applicano nella dimensione privata che aiuta loro a mantenere la calma.

Non è infatti facile dover affrontare gravi problemi con i media di tutto il mondo puntati addosso, pronti a cogliere ogni impercettibile dettaglio da cui trarre supposizioni e indiscrezioni.

Ad esempio William e Kate stanno molto attenti all’alimentazione. Una dieta sana ed equilibrata aiuta sia il fisico che la mente. Il Principe del Galles aveva confessato che in passato, soprattutto prima di sposarsi, aveva una alimentazione sregolata. Mangiava spesso junk food, beveva qualche pinta di troppo e soprattutto tanto caffè.

William aveva dichiarato che arrivava a bere anche tre tazze di caffè a metà mattina, per avere energia. Ma questo lo rendeva molto nervoso. Adesso sta più attento, ha ridotto il consumo di caffè e mangia più sano, fa pasti regolari, quando gli impegni di Corte glielo permettono. E ha visto i risultati.

Kate è molto attenta a quello che viene messo in tavola. Non è ai livelli di Meghan, però ci tiene che la sua famiglia si nutra correttamente e faccia attività fisica. Questo aiuta lei, William e i bambini ad affrontare gli impegni della giornata con più serenità e forza.