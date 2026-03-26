Re Carlo, Sarah Ferguson in fuga in America: “Si sente in pericolo”

Sarah Ferguson si troverebbe negli Stati Uniti, ospite di Priscilla Presley, si sta nascondendo perché teme che il pericolo non sia ancora superato

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Sara Ferguson

Re Carlo è costantemente aggiornato sulle indagini della polizia che riguardano suo fratello Andrea, ma di Sarah Ferguson si sono perse le tracce. Nessuno sa esattamente dove si trovi, dopo che le figlie Beatrice ed Eugenia hanno preso le distanze anche da lei. Pare che l’ex Duchessa di York si trovi negli Stati Uniti.

Re Carlo ignora le mosse di Sarah Ferguson

Re Carlo teme molto quello che l’ex cognata, Sarah Ferguson, possa fare. Fergie infatti in passato non si è fatta alcuno scrupolo a sfruttare i suoi legami con la Famiglia Reale per risollevare la sua immagine e le sue finanze. Ora che ha perso tutto, reputazione e casa comprese, non ha più nemmeno alcuna remora, tanto che pare decisa a pubblicare un libro di memorie della sua vita a Palazzo, dove quasi certamente il Sovrano non ne uscirà bene.

Persino, le figlie di Sarah sono preoccupate per le conseguenze delle sue azioni. E non sapere esattamente dov’è dopo che è uscita dalla clinica di lusso in Svizzera, aumenta l’inquietudine.

Re Carlo, Sarah Ferguson in fuga in America

Pare che Fergie si sia rifugiata in America. Stando a fonti statunitensi, sarebbe ospite di Priscilla Presley, ma l’attuale sistemazione sarebbe solo temporanea. L’ex moglie di Andrea è legata alla vedova di Elvis tramite l’amicizia che aveva stretto con la figlia Lisa Marie Presley, morta nel 2023 a 54 anni.

“C’è la crescente sensazione che Sarah stia cercando di rimanere nell’ombra, preparandosi nel contempo all’eventualità di essere nuovamente coinvolta nel caso Epstein“.

L’ex Duchessa di York vuole evitare di essere sorpresa da giornalisti e paparazzi e per questo si sarebbe rifugiata negli Stati Uniti dove l’interesse per la sua persona è meno elevato rispetto alla Gran Bretagna. Anche perché sa che la vicenda non è affatto finita e che la polizia potrebbe presto bussare alla sua porta.

Re Carlo, i timori di Sarah Ferguson

Una fonte vicina alla Ferguson ha dichiarato: “Anche se non è stata contattata formalmente, è ben consapevole della possibilità di dover rispondere a delle domande in futuro. Si è creata una situazione in cui lei sente che non ha modo di andare avanti perché c’è sempre la possibilità che i controlli nei suoi confronti si intensifichino”.

“Lo stile di vita attuale di Fergie riflette questa incertezza. Si muove con cautela, si affida a una ristretta cerchia di persone fidate ed evita una visibilità non necessaria. Si ha la sensazione che sia quasi in una fase di stallo, in attesa di vedere cosa succederà, cercando al contempo di gestire gli aspetti pratici della vita quotidiana”.

L’insider ha proseguito: “Dall’esterno potrebbe sembrare che si stia semplicemente trasferendo, ma internamente la situazione appare molto più precaria; come se stesse cercando di rimanere un passo avanti rispetto alla rinnovata attenzione mediatica e a un possibile interrogatorio da parte della polizia sul caso Epstein”.

Un’amica dell’ex Duchessa ha detto: “Il contrasto con la sua vita precedente è stridente. Sarah un tempo era radicata in un ambiente molto strutturato e di alto profilo, e ora si sta adattando a qualcosa di molto meno stabile. Non si tratta solo di dove vive, ma dell’incertezza che ne deriva”.