Chi è Elaina Coker, la moglie di J-Ax

editato in: da

Bella, impegnata e in grado di far mettere la testa a posto ad uno degli eterni Peter Pan della musica italiana: Elaina Coker è la moglie di J-Ax.

Classe 1977, Elaina è arrivata in Italia per conquistare lo star system e non solo c’è riuscita, ma ha anche rubato il cuore all’ex leader degli Articolo 31. Bellissima, eterea e allergica alla vita mondana, la Coker fa coppia fissa con J-Ax da oltre 15 anni. I due si sono sposati nel 2007, con una cerimonia privatissima in cui erano presenti solamente pochi amici, poi la nascita di Nicolas nel 2017 e un grande amore che continua ancora oggi.

Originaria di Miami, Eliana ha incontrato J-Ax in un momento particolarmente difficile della sua vita. “Lei è americana ma ci siamo conosciuti a Milano, a una cena – aveva raccontato lui qualche tempo fa al Corriere della Sera -, ho cominciato a uscire solo per vederla. Abbiamo cercato emozioni lontano dalla droga”.

“Quand’è iniziata la discesa, mi sono ritratto nell’alcol e nella cocaina – aveva spiegato, parlando della sua esistenza segnata dalle droghe -. Sono diventato un drogato. E drogarsi è come chiedere un po’ di pace alla morte. A 29 anni mi sentivo vecchio. E mi devastavo, facevo cose folli”.

Elaiana ha aiutato J-Ax a risollevarsi e affrontare le sue paure, accompagnandolo in una nuova scalata al successo in coppia con Fedez. Nel 2017 la coppia ha coronato il sogno di avere un figlio dopo un percorso difficile e doloroso, segnato da un aborto e dalla fecondazione assistita.

Una lotta che Elaiana e J-Ax hanno affrontato insieme e che l’artista ha raccontato in Tutto tua madre, il brano commovente dedicato al piccolo Nicolas. “Ho voluto scrivere un pezzo per le persone che vivono il dramma di voler creare una nuova vita, senza riuscirci – ha confessato a Vanity Fair -, situazione in cui per qualche anno mi sono trovato anch’io”.