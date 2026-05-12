Ilary Blasi svela la sua concorrente preferita e se sarà confermata al Grande Fratello Vip

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 2026

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ha tracciato un bilancio della sua esperienza alla guida dell’ottava edizione. Un ritorno atteso, arrivato dopo anni di distanza dal reality, che la conduttrice ha raccontato come un’esperienza sorprendentemente naturale.

“Molto positivo”, è il giudizio netto rilasciato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. L’ex signora Totti ha descritto il suo rientro come quello di “uno di quei grandi amori che non finisce mai davvero”.

Dopo aver lasciato il programma quasi dieci anni fa, l’idea di tornare sembrava improbabile, eppure il legame con la produzione non si è mai spezzato. Determinante è stata la sintonia con il gruppo di lavoro: dagli scherzi dietro le quinte alle chat condivise, fino a un clima che rende il lavoro “divertente e leggero”, nonostante l’impegno delle due prime serate settimanali.

“Mi sento a casa e molto coccolata”, ha aggiunto sottolineando un equilibrio ritrovato tra professionalità e spontaneità.

GF Vip, chi è la concorrente preferita di Ilary Blasi

Se il format ha funzionato, molto è dipeso anche dal cast. L’edizione del Grande Fratello Vip, partita senza grandi clamori, ha conquistato progressivamente il pubblico grazie a dinamiche vivaci e protagonisti disposti a mettersi in gioco.

Tra tutti, Ilary Blasi ha ammesso di avere “un debole” per Alessandra Mussolini, definita “intelligente, autoironica e perfettamente consapevole delle regole del gioco”.

Tra gli eliminati, invece, il rimpianto più evidente riguarda Dario Cassini. “Mi dispiace molto per lui”, ha confessato la Blasi, sottolineando come avrebbe potuto offrire un contributo significativo alle dinamiche della Casa.

Sul fronte delle sorprese, Ilary ha voluto fare il nome di Francesca Manzini: “La conosciamo come comica, ma nel suo percorso è emersa come un personaggio forte che ha saputo raccontarsi con grande generosità”.

Non è mancato anche un pizzico di rammarico per Giovanni Calvario, uscito troppo presto secondo la conduttrice, che avrebbe voluto vederlo più a lungo nel gioco.

E alle critiche su un cast percepito da alcuni come ripetitivo, vista la presenza di ex concorrenti come Antonella Elia e Adriana Volpe, la risposta è arrivata con ironia: “I nuovi sono quasi tutti con me in studio perché sono stati eliminati. Fatevi una domanda”.

Ilary Blasi condurrà ancora il Grande Fratello Vip?

Spazio anche alle opinioniste, protagoniste di questa edizione. Cesara Buonamici è stata definita da Ilary Blasi “sorprendente”, capace di rivelare una leggerezza inaspettata rispetto al suo ruolo istituzionale al Tg5. Più “ammorbidita”, invece, Selvaggia Lucarelli, “di cui amo il modo arguto di scrivere, anche quando si è occupata di me mi sono fatta due risate”.

Immancabile un commento sulla già citata Antonella Elia, figura divisiva e spesso sopra le righe: “È fatta così”, ha osservato la conduttrice con tono divertito, aggiungendo che nei momenti di rabbia “si salvi chi può”.

Quanto al futuro, la 44enne preferisce – almeno per il momento – mantenere il riserbo. Alla domanda su una possibile conferma alla guida della prossima edizione del Grande Fratello Vip, ha detto: “Me lo richieda dopo l’e-state. Sa come si dice in questi casi? “Beato chi c’ha un occhio” (ride).

Una risposta che non chiude le porte, ma lascia intendere come ogni decisione sarà presa a bocce ferme, al termine di una stagione intensa e, a suo modo, vincente.