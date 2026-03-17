Ufficio Stampa Mediaset Cesara Buonamici

L’appuntamento è finalmente arrivato: il Grande Fratello Vip torna stasera 17 marzo 2026 con una nuova puntata, e persino con una nuova veste. Anzi, è tutto nuovo, in parte: non vedremo più Alfonso Signorini al timone, ma avremo modo di apprezzare il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione. Al suo fianco due opinioniste d’eccezione: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Cosa possiamo aspettarci da questa nuova edizione?

Cesara Buonamici torna come opinionista al Grande Fratello Vip

Per Cesara Buonamici, è un ritorno: è pronta a ricoprire ancora una volta il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. L’avventura è tutta al femminile, considerando anche il ritorno attesissimo di Ilary Blasi alla conduzione del GF, tra le conduttrici che hanno saputo dare una sua impronta riconoscibile a ogni edizione. Su di lei, ha solo belle parole ed è certa che riusciranno a fare squadra, un punto su cui ha sempre premuto molto la Blasi.

“Diversamente da altre edizioni, i concorrenti avranno un tempo più concentrato per mostrare il proprio carattere, le proprie emozioni, i ritmi cambieranno, ma ciò che conta sono i partecipanti, sono loro i protagonisti principali, loro devono funzionare”, ha commentato la Buonamici nel corso di un’intervista a Leggo.

Il ritorno del Grande Fratello Vip non era affatto così scontato. Anzi, tutt’altro, considerando le forti polemiche che hanno catalizzato l’attenzione della stampa e del pubblico nel corso degli ultimi mesi, dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo. Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset, lasciando un posto vacante che ha sempre avuto il nome di Ilary Blasi, l’unica a poter gestire l’eventuale ripartenza di quello che rimane il reality show più longevo della tv.

Cosa cambierà? In effetti, secondo le parole della Buonamici, non dovrebbe mancare uno stacco netto con il passato: “Per me, a parte il nome, è cambiato tutto: le modalità, i tempi, il ritmo, la scenografia e soprattutto le compagne di avventura. Il pubblico in parte si abitua e in parte si aspetta qualcosa di nuovo, credo che sarà soddisfatto”.

Le novità del Grande Fratello

Martedì 17 marzo è la data prefissata: la prima puntata del Grande Fratello Vip va in onda dopo La Ruota della Fortuna. Condotto da Ilary Blasi, con al suo fianco Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste, sono attesi 16 concorrenti, anche se alcuni sono già entrati in casa, precisamente venerdì 13 marzo. A entrare in anticipo sono stati Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi.

Ma c’è attesa per gli altri ingressi, ovvero Marco Berry, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Raimondo Todaro, Giovanni Calvario, Nicolò Brigante, Antonella Elia, Dario Cassini, Paola Caruso, Lucia Ilardo, Barbara Prezia e GionnyScandal. Anche la Blasi ha confermato in ogni caso quanto detto dalla Buonamici: “Sono molto emozionata, ci saranno tantissime novità e tantissime sorprese, ma non posso dirvi tutto. Il Grande Fratello Vip è il mio primo amore, il momento più sorprendente della mia carriera è quando mi hanno richiamato per fare questa edizione”. Ne vedremo delle belle: il cast è riuscito e, come ha detto Cesara, il “cocktail” c’è.