Il GF Vip apre in anticipo, la prima volta per l’edizione di Ilary Blasi

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Ilary Blasi

Il conto alla rovescia per la nuova stagione del Grande Fratello Vip è iniziato, ma quest’anno il reality decide di sorprendere il pubblico con una novità mai vista prima. Alcuni concorrenti entreranno nella Casa con qualche giorno di anticipo per una Open House che inaugura di fatto l’edizione condotta da Ilary Blasi con una formula del tutto inedita.

L’esperimento della Open House al Grande Fratello Vip

Prima ancora della puntata inaugurale, la porta rossa della Casa del GF Vip 2026 si aprirà già venerdì 13 marzo 2026. La produzione del reality ha infatti deciso di sperimentare una formula speciale che anticipa l’inizio ufficiale del programma che quest’anno è condotto da Ilary Blasi dopo l’abbandono di Alfonso Signorini a seguito dello scandalo Corona.

Quattro concorrenti avranno quindi accesso alla Casa un po’ prima grazie alla Open House e inizieranno subito la convivenza esplorando i nuovi spazi e rompendo il ghiaccio prima dell’arrivo degli altri inquilini.

Un piccolo “assaggio” del reality, una sorta di “antipasto” prima che il programma inizi davvero, che permetterà al pubblico di osservare le prime dinamiche tra i concorrenti di questa edizione, le strategie e le inevitabili simpatie/antipatie.

Ma chi varcherà per primo la soglia? I primi a mettere piede nella Casa saranno Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi. Per loro si tratta di una sorta di rodaggio prima della vera gara. Nei giorni precedenti alla diretta di debutto, i quattro vip avranno modo di prendere confidenza con gli ambienti e con la convivenza forzata che caratterizza il format.

Il cast del GF Vip 2026 e il debutto con Ilary Blasi

Il via vero e proprio alla nuova edizione del GF Vip arriverà martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5. Alla guida del reality ci sarà Ilary Blasi, pronta a tornare al timone del format con il suo stile diretto e ironico. Accanto a lei, in studio, due opinioniste che promettono commenti taglienti e tante, tantissime, polemiche: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Il cast complessivo sarà composto da sedici concorrenti, tra volti noti della televisione, della comicità e del mondo dello spettacolo. Oltre ai quattro protagonisti dell’ingresso anticipato, varcheranno la soglia della Casa anche Francesca Manzini, Marco Berry, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Paola Caruso, Nicolò Brigante, Antonella Elia, Barbara Prezia, Lucia Ilardo e GionnyScandal.

Un gruppo eterogeneo che promette scintille fin dalle prime settimane. Tra personalità forti, vecchie conoscenze della tv e nuovi protagonisti del piccolo schermo, la convivenza potrebbe rivelarsi semplicemente esplosiva.

Come seguire l’Open House

Chi non vuole perdersi neanche un momento potrà seguire l’ingresso anticipato dei concorrenti attraverso diverse piattaforme digitali. Le prime ore nella Casa saranno infatti visibili online con finestre live sul sito ufficiale del programma e sulla piattaforma Mediaset Infinity. I momenti più curiosi verranno poi rilanciati come clip anche sui social del reality e all’interno dei programmi Mediaset che accompagneranno l’inizio della nuova stagione.

L’Open House rappresenta un piccolo esperimento televisivo che potrebbe cambiare il modo di raccontare il reality già nei primi giorni. Vedremo nascere le prime alleanze? Oppure i primi scontri? Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 il 13 marzo per scoprirlo.