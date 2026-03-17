GF Vip, svelati i cachet dei concorrenti: quanto guadagnano

I cachet dei concorrenti del GF Vip (ma anche di conduttrice e opinionisti) sono stati svelati: quanto guadagnano.

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IPA Ilary Blasi

Il Grande Fratello Vip riparte e lo fa con cachet stellari. In queste ore infatti è stato svelato quanto guadagnano i concorrenti del reality condotto da Ilary Blasi, ma anche qual è lo stipendio della presentatrice e delle opinioniste. Il cast è piuttosto ricco in questa nuova edizione dello show di Canale 5, con cachet molto diversi fra loro.

Quanto guadagna Ilary Blasi

Partiamo da Ilary Blasi, presentatrice di questa edizione del reality, subentrata ad Alfonso Signorini dopo lo scandalo scatenato da Fabrizio Corona. La conduttrice è tornata alla guida dello show dopo diversi anni, segnando un vero e proprio trionfo. Secondo alcune indiscrezioni diffuse dal Messaggero, l’ex moglie di Francesco Totti (che presto convolerà a nozze con il fidanzato Bastian Muller) guadagnerà grazie alla conduzione del reality show la bellezza di 25mila euro a puntata per un totale di 650mila euro.

Un cachet ovviamente non confermato, ma che sarebbe in linea con gli stipendi dei conduttori di Mediaset. Accanto a lei al GF Vip le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici per cui si parla di cifre piuttosto alte. Secondo gli ultimi rumors la Buonamici avrebbe uno stipendio per il GF Vip pari a 14mila euro, mentre la Lucarelli guadagnerà – sempre in base a indiscrezioni – 30mila euro.

Il cachet dei concorrenti del GF Vip

E il cachet dei concorrenti? Quest’anno nella Casa più spiata d’Italia sono entrate personalità molto diverse. Grazie alla Open House sono arrivati nel reality Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi. Seguiti nella prima puntata da Francesca Manzini, Marco Berry, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Paola Caruso, Nicolò Brigante, Antonella Elia, Barbara Prezia, Lucia Ilardo e GionnyScandal.

“Il Grande Fratello Vip è il mio primo amore, il momento più sorprendente della mia carriera è quando mi hanno richiamato per fare questa edizione”, ha svelato Ilary Blasi, felice di essere tornata al timone di un programma che l’ha consacrata come conduttrice.

A fare chiarezza sui possibili cachet qualche tempo fa era stata Micol Incorvaia, ex concorrente del Grande Fratello, che aveva parlato di compensi che partivano da mille euro a settimana e potevano aumentare a seconda di quanto fosse famoso il concorrente in questione. In media i partecipanti dovrebbero guadagnare circa 50-80 euro al giorno con un cachet pronto ad aumentare in base alla visibilità e all’importanza sui social.

La forbice a cui fare riferimento potrebbe essere fra i 3mila euro a settimana per i concorrenti considerati meno conosciuti (pensiamo ad esempio a Raul Dumitras di Temptation Island) sino ad arrivare a 20mila euro per personaggi che sono televisivamente più forti come Alessandra Mussolini.

Va poi considerato il montepremi finale. In questa edizione del GF Vip è pari a 100mila euro, ma il vincitore ne incasserà solamente la metà. Gli altri 50mila euro invece verranno devoluti in beneficienza ad un’associazione che dovrà scegliere proprio il primo classificato.