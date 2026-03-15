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La puntata di domenica 15 marzo 2026 di Verissimo ha visto il riabbracciarsi di due grandi amiche. Ospite di Silvia Toffanin è stata Ilary Blasi, che assieme a lei ha mosso i primi passi nel mondo della televisione. Oggi conduttrice affermata, Blasi ha svelato le novità del prossimo Grande Fratello Vip e, passando alla sua vita privata, ha ribadito l’amore per il nuovo compagno Bastian Muller e i ferri sempre più corti con il quasi ufficialmente ex marito Francesco Totti.

Ilary Blasi pronta a sposare Bastian Muller

L’amica Silvia Toffanin si diverte a punzecchiare Ilary Blasi sulla sua vita sentimentale. “Allora ti sposi?” le chiede indicando il grande anello di diamanti che Ilary sfoggia all’anulare sinistro, regalo del fidanzato Bastian Muller. “Se mi sposo? Quando divorzio” risponde lei senza mezzi termini. Anche a Verissimo, insomma, la conduttrice dimostra che con il nuovo amore tedesco fa sul serio e che, nonostante la recente delusione coniugale, è pronta a tornare sull’altare. Magari sulle note di Sal Da Vinci, che le ha promesso un’esibizione per il giorno del sì.

Già qualche giorno prima, intervistata dal settimanale Chi, Ilary aveva raccontato del suo amore con Bastian. “Sono molto centrata, sto bene con me stessa; quindi, la persona che sta vicino a me deve essere un valore aggiunto. Allora la cosa può funzionare. Se ho fatto questa scelta e perché veramente ne vale la pena” ha dichiarato.

E il romantico tedesco potrebbe essere davvero quel “valore aggiunto”, perché, afferma Ilary “mi fa stare bene, sono felice. È una persona solida, che mi dà sicurezza, mi dà gioia”. La conduttrice non si sbilancia, non annuncia alcuna data, ma si vocifera che le seconde nozze potrebbe avere luogo già la prossima estate, probabilmente in Italia.

Il divorzio da Francesco Totti è imminente

“Se tutto andrà come deve” spiega Blasi, il divorzio da Francesco Totti sarà ufficializzato a fine marzo. Dopo di che, sarà libera di sposarsi di nuovo. Per l’ex marito, Ilary non ha che un commento duro: “Siamo ai titoli di coda” afferma, rifiutandosi di commentare ulteriormente la fine della loro storia. Totti e Ilary (così li conoscevano tutti), sono stati marito e moglie per quasi vent’anni, dal 2005 al 2022. Dalla loro unione sono nati tre figli: Christian, nato nel 2005, Chanel arrivata due anni dopo (che oggi si fa conoscere a Pechino Express) e la piccola di casa, Isabel, che quest’anno ha compiuto 10 anni.

Totti e Blasi sono attesi di fronte al giudice il prossimo 31 marzo, in quello che dovrebbe essere l’ultimo incontro prima del divorzio. Dovrebbe perché le questioni ancora irrisolte sono diverse. Dallo scontro sull’entità dell’assegno di mantenimento ai figli, alle spese di gestione e manutenzione della grande villa di famiglia all’Eur. Infine, i dubbi su chi abbia tradito per prima e che sarà, di conseguenza, considerato il principale responsabile della rottura.

La coppia più famosa d’Italia, quella che ha fatto nascere il mito del calciatore e della velina si trasforma così in una copia de La Guerra dei Roses. Pesano anche le prospettive diverse: mentre Totti non ha alcuna fretta di giungere a un accordo, Blasi spinge per accelerare i tempi e poter così sposare al più presto il nuovo fidanzato.