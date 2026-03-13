Pechino Express, pazzi per Chanel Totti: sui social (ora) la amano tutti

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

IPA Chanel Totti su IG

Noi lo sapevamo: Chanel Totti, nonostante un nome e due genitori così impegnativi, non poteva non essere quel concentrato di spontaneità e simpatica che si è rivelata dopo una sola puntata, la prima, di Pechino Express (qui le nostre pagelle). Ma davvero potevamo pensare che, con una madre così verace come Ilary e un padre sornione ma irresistibile come Francesco, Chanel potesse essere solo snobismo ed esteriorità? Certo, fermandosi alle apparenze, alle foto social, ad alcune dichiarazioni, alla festa (tamarra, sì) per i 18 anni, ci si poteva anche far trarre in inganno. Invece Chanel è molto più tenera, genuina e soprattutto semplice di quanto si potesse immaginare. E il mondo social è letteralmente impazzito per lei.

IPA

Oggi alcuni video della puntata sono diventatti virali, soprattutto quello in cui un tassista, appena saputo che si trattava della figlia di Totti, le chiede una foto insieme (“Ma che ce farà con la foto mia?”) o quando confessa candidamente al compagno di avventura Filippo di non essere mai andata in bicicletta.

Il mondo web, che fino a ieri ne sottolineava solo difetti, dalla “burinaggine” alla ostentazione social di ricchezza e privilegi, è improvvisamente impazzito: #chaneltotti davvero simpatica e spontanea, bella scoperta!!! ❤️” “😍adorooooo! Lei troppo simpatica!”. E ancora: “Chanel una grande scoperta !! 👏👏👏👏”. “Avete visto??a volte giudicare male solo perché è la figlia di Totti! Invece è molto simpatica..carina e a modo..😍”. “Chanel bellissima scoperta, spontanea, naturale e molto simpatica”

In alcune interviste, uscite alla vigilia dell’inizio di Pechino, Chanel racconta anche delle difficoltà derivate dalla separazione dei genitori, confessando di aver inevitabilmente sofferto molto ma di aver voluto proteggere la sorellina minore e di non aver mai preso la parte di nessuno, tra mamma e papà.

IPA

“Solo noi sappiamo come sono andate le cose, al netto di quello che dicono gli altri. Ma aver affrontato questa situazione quando ero ancora più piccola, non è stato facile. La gente parla, specie sui social, ma dietro quei telefoni c’eravamo noi: alla fine in casi come questi ci vanno a rimettere i figli, oltre che i genitori”.

Quello che ha colpito ed è piaciuto al pubblico è stata l’autoironia di Chanel. Consapevole di essere nata con la camicia, e sotto la luce costante dei riflettori e l’attenzione dei media, Chanel si stupisce ancora oggi delle attenzioni nei suoi confronti (“Sono cresciuta sotto i riflettori ma sono un aragazza normalissima”) e ha imparato, cosa fondamentale, a non prendersi troppo sul serio. A partire dal nome scelto per partecipare al programma. “È un nome che ci rappresenta… abbiamo usato l’autoironia. Io e Filippo abbiamo pensato: se non ce lo diciamo da soli, ce lo diranno gli altri, quindi abbiamo prevenuto. Io mi prendo in giro da sola, scherzo molto, ma non mi interessa quello che pensa la gente, non c’è bisogno di dimostrare niente a nessuno”. Go, Chanel, go!