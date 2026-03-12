Chanel Totti quanto è alta, il segreto a Pechino Express 2026

Chanel Totti è fra i protagonisti di Pechino Express 2026: quanto è alta la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti?

IPA Chanel Totti

Chanel Totti è la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, ma soprattutto un personaggio molto seguito sui social e ora anche in tv. A soli 18 anni infatti è fra i protagonisti di Pechino Express 2026 insieme a Filippo Laurino, figlio della manager e migliore amica dell’ex Letterina. Vedendola in televisione però in tanti si chiedono quanto sia alta Chanel.

Quanto è alta Chanel Totti

Classe 2007, Chanel Totti è nata il 13 maggio ed è del segno del Toro. La secondogenita dell’ex calciatore e della conduttrice è alta 170 centimetri. Un’altezza che ha ereditato con molta probabilità da papà Francesco Totti che è alto 180 centimetri, mentre Ilary Blasi ha un’altezza di 168 centimetri.

Per Chanel la partecipazione a Pechino Express 2026 rappresenta un esordio in televisione. Un’avventura che la giovane ha deciso di affrontare con l’amico Filippo Laurino che conosce da quando era piccolissima. Una sua scelta ha sorpreso i genitori che però hanno deciso di sostenerla.

“Un consiglio di mio padre? Lui è di poche parole”, ha chiarito, svelando di aver ereditato dal papà il fisico e da sua mamma Ilary il carattere deciso. “La “cazzimma”, come si dice”, ha chiarito. “Da mio padre la leggerezza – ha aggiunto -. Sono autoironica e un po’ impulsiva, Filippo con me ha molta pazienza, abbiamo discusso molto perché siamo opposti in tutto, tra l’altro io Roma e lui Milano, ma abbiamo dimostrato un buono spirito di adattamento e ci siamo divertiti. Ci siamo impegnati molto, “Pechino Express” te lo porti dentro, è una sorta di sopravvivenza che ognuno vive in modo diverso”.

Chanel Totti a Pechino Express 2026

Chanel Totti ha scelto di partecipare all’avventura di Pechino Express 2026 insieme a Filippo Laurino, figlio di Graziella Lopedota, storica agente di Ilary Blasi, al suo fianco da moltissimi anni. I due sono molto diversi, “il sole e la luna”, come li ha presentati Costantino Della Gherardesca, ma insieme funzionano e formano la coppia de I Raccomandati. Lei vive a Roma, lui a Milano, più energico lui, pigra lei, si sono compensati a vicenda in questa avventura.

La scelta del nome della coppia è un grande esempio di quanto Chanel sia ironica e capace di sdrammatizzare su un’etichetta che spesso le è stata messa addosso senza nemmeno conoscerla. “I raccomandati? Ci scherzo, lo faccio con ironia. Ma non mi sento tale. I miei non mi hanno mai regalato niente”, ha rivelato.

“Da questa esperienza ho capito che al momento il mondo della tv non è quello che voglio – ha raccontato Chanel, parlando della sua avventura nel reality -. Sono una persona pigra ma mi sono impegnata. Ho avuto difficoltà con il cibo, ho mangiato praticamente solo riso”.

Nel primo episodio dello show Chanel Totti ha scelto di confessarsi con grande sincerità, parlando anche del dolore per la separazione dei suoi genitori. Un amore, quello fra Totti e Ilary, arrivato al capolinea dopo decenni insieme, fra frecciatine, accuse reciproche e una lunga battaglia legale. “Ho sofferto molto per la separazione dei miei genitori. Per mesi siamo stati l’argomento più chiacchierato”, ha confidato.