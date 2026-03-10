Chanel a Pechino Express 2026: “Mi piace dare ordini come mamma Ilary”. E svela il consiglio di Totti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Chanel Totti racconta il rapporto con mamma Ilary Blasi, l’avventura di Pechino Express 2026 e i consigli di papà Francesco. la figlia dell’ex calciatore e della conduttrice è fra i concorrenti di questa nuova edizione del game show. Per Chanel si tratta di un debutto in televisione e di un’avventura che consentirà al pubblico di conoscerla meglio.

Chanel a Pechino Express 2026 come Ilary Blasi

Chanel Totti ha scelto di prendere parte a Pechino Express 2026 in coppia con Filippo Laurino, suo grande amico e figlio della storica agente di Ilary Blasi. Nonostante sia giovanissima, Chanel ha già le idee molto chiare. La secondogenita del calciatore e della conduttrice ha rivelato di aver scelto di partecipare allo show per vivere un’esperienza unica, ma che il suo futuro non sarà in tv.

“Mia mamma? Non le ho chiesto consigli. È stato tutto molto naturale”, ha confidato. Mentre papà Francesco Totti le avrebbe dato un consiglio importante: “Papà non mi ha dato consigli particolari. Mi ha solo detto di essere me stessa e di divertirmi. L’ho vissuta come un’esperienza personale, non come un lavoro. La televisione per ora non mi interessa”.

Chanel e il legame con Totti e Ilary

Classe 2007, Chanel Totti ha ereditato il suo carattere forte e deciso da mamma Ilary Blasi. “È vero, mi piace dare gli ordini. L’ho imparato dalla mamma”, ha confidato la giovane al Messaggero. Differente il carattere del suo papà: “Lui è più calmo e di poche parole. Anche quando sono partita, mi ha solo detto di essere me stessa e di divertirmi. Per lui sono sempre stata la principessa di casa, la preferita. Ma non ho mai pensato di vivere in una favola”.

Insieme a Filippo Laurini, Chanel forma la coppia de I Raccomandati. Un nome che, ironicamente, ha scelto di darsi lei stessa. “I raccomandati? Ci scherzo, lo faccio con ironia. Ma non mi sento tale. I miei non mi hanno mai regalato niente”, ha spiegato. Ma chi è la prima persona che ha chiamato dopo essere tornata dall’avventura in Indonesia, Cina e Giappone?

“Ho chiamato entrambi – ha rivelato Chanel -. Mamma era contenta, ma lo era anche quando sono partita: così almeno non mi vedeva per un po’. Io la faccio esaurire, esco spesso, torno tardi, non si riposa mai”.

La giovane d’altronde è legatissima a entrambi i genitori e non ha mai nascosto di aver sofferto molto per il divorzio dei suoi genitori. La storia d’amore fra Totti e Ilary d’altronde è durata oltre vent’anni, coronata dalla nascita di tre figli e da un legame che sembrava indissolubile. Fino all’addio, arrivato dopo frecciatine e veleni, seguito da una lunga battaglia legale che continua ancora oggi fra rolex, case all’Eur e le questioni legati alla piccola di casa, Isabel.

A riunirli per la prima volta, dopo tanto tempo, era stata proprio Chanel che li aveva voluti entrambi al suo compleanno di 18 anni. Al party Totti aveva partecipato insieme a Noemi Bocchi, sua nuova compagna, mentre la Blasi era arrivata in compagnia di Bastian Muller, fidanzato e futuro marito.