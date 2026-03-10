I Raccomandati: Chanel Totti e Filippo Laurini

Tutto è ormai più che pronto per Pechino Express 2026, il programma avventuroso condotto da Costantino della Gherardesca. La data da segnare sul calendario è il 12 marzo, per iniziare a seguire le avventure dei concorrenti tra Indonesia, Cina e Giappone. Nel cast di questa edizione ci sono i "Raccomanati", un nome che hanno scelto loro "prima che potessero farlo gli altri". Chanel Totti e Filippo Laurini sono praticamente migliori amici e si sono messi alla prova, e hanno imparato a farcela da soli.