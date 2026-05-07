Pechino Express, anticipazioni 7 maggio: cosa succede nella nona puntata

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Ufficio Stampa Sky Albiceleste e Raccomandati a Pechino Express 2026

La corsa verso il traguardo entra nella sua fase più decisiva. La semifinale di Pechino Express segna l’approdo in Giappone, terzo e ultimo Paese di questa edizione, e mette in palio gli ultimi posti disponibili per la finale. Un passaggio cruciale, senza margini di errore, che promette tensione e colpi di scena.

Giovedì 7 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, i concorrenti affronteranno una tappa lunga 627 chilometri, da Tokyo a Nara. Un percorso che rappresenta molto più di una semplice prova fisica: è il banco di prova definitivo per chi ambisce alla vittoria.

A guidare i viaggiatori, come sempre, sarà Costantino della Gherardesca, affiancato per la prima volta in questa fase del programma da Guido Meda, volto simbolo della MotoGP, chiamato a portare energia e ritmo alla competizione.

Il Giappone, con i suoi contrasti tra iper-modernità e tradizione millenaria, diventa così il teatro perfetto per una semifinale destinata a rimanere imprevedibile fino all’ultimo istante.

Anticipazioni della semifinale di Pechino Express 2026

A contendersi l’accesso alla finale di Pechino Express 2026 sono rimaste quattro coppie, ognuna con caratteristiche e strategie diverse: I Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino, Le Dj Jo Squillo e Michelle Masullo, I Veloci Fiona May e Patrick Stevens, Le Albiceleste Candelaria e Camila Solórzano.

Dopo aver attraversato le isole dell’Indonesia e le città imperiali della Cina, i concorrenti arrivano a questa tappa con un bagaglio di esperienze che ora dovrà tradursi in lucidità e capacità decisionale. La semifinale non concede seconde possibilità: ogni scelta, ogni errore, ogni intuizione può cambiare radicalmente le sorti della gara.

Il percorso prevede una tappa intermedia a Nagoya, snodo fondamentale della competizione. Qui la prima coppia a firmare il Libro Rosso otterrà un vantaggio determinante nella classifica finale, un bonus che potrebbe rivelarsi decisivo in una fase così avanzata del gioco.

Resistenza fisica, adattamento e sangue freddo saranno elementi chiave per affrontare una prova che si preannuncia tra le più dure dell’intero viaggio.

Tra giochi giapponesi e colpi di scena

Il passaggio in Giappone non è solo una sfida sportiva, ma anche culturale. I concorrenti si confronteranno con una realtà completamente nuova, fatta di ritmi serrati, tecnologie avanzate e tradizioni radicate.

Tra le prove più attese spiccano quelle ispirate ai celebri game show giapponesi, noti per la loro imprevedibilità e spettacolarità. A raccontarle con il consueto tono ironico sarà la Gialappa’s Band, che accompagnerà il pubblico in questa immersione nella televisione nipponica.

Il viaggio condurrà infine i concorrenti fino al suggestivo parco di Nara, dove li attende il Tappeto Rosso più importante della stagione. È qui che si consumerà il verdetto finale della semifinale.

Come da tradizione, sarà la busta nera a stabilire il destino delle coppie a rischio eliminazione, mantenendo l’incertezza fino all’ultimo secondo. Una scelta che potrebbe confermare o ribaltare completamente la classifica, lasciando spazio a sorprese e ribaltamenti improvvisi.

Solo alcune coppie riusciranno a conquistare il pass per l’ultima tappa e a giocarsi la vittoria finale. Per le altre, il viaggio si fermerà a un passo dal sogno. In una semifinale che si preannuncia serrata, ogni dettaglio potrà fare la differenza.