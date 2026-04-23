Pechino Express, anticipazioni del 23 aprile: cosa succede nella settima puntata

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Ufficio stampa Sky Giulia Salemi è la nuova inviata di Pechino Express 2026

Momento decisivo e tutt’altro che semplice per le coppie viaggiatrici di Pechino Express 2026. La puntata in onda stasera, giovedì 23 aprile, mette i concorrenti davanti a una settima tappa lunga e densa di colpi di scena.

Un tragitto lunghissimo, prove che mettono a dura prova anche gli stomaci più resistenti e un malus da non sottovalutare. Ma non solo: in questa puntata vedremo Giulia Salemi e Costantino Della Gherardesca in una versione inedita. Scopriamo le anticipazioni.

“Pechino Express 2026”, le anticipazioni del 23 aprile

La settima tappa di Pechino Express, la penultima in Cina, mette a dura prova le cinque coppie rimaste. Sono ben 804 i chilometri dall’antica città imperiale di Nanjing fino al traguardo di puntata, in cima a una ripidissima scalinata a Dengfeng, passando, ovviamente, per il Libro Rosso situato a Shouchunzhen.

Ma i tanti chilometri non sono l’unico ostacolo per i viaggiatori. In questa puntata, infatti, torna una delle prove più temute del programma: i Sette Mostri, “prelibatezze” tipiche della tradizione culinaria locale, decisamente lontane dalle nostre abitudini alimentari. I concorrenti dovranno mettere alla prova lo stomaco e affrontare, nei sette spicchi della temutissima ruota, un pasto a cui non sono certo abituati.

Dopo l’ultima puntata, che ha visto uscire il team degli Spassusi, in gara rimangono Chanel Totti e Filippo Laurino, che formano la coppia dei Raccomandati, Jo Squillo e Michelle Masullo, ovvero le Dj, Fiona May e Patrick Stevens, i Veloci, Dani Faiv e Tony 2Milli, i divertentissimi Rapper, e Candelaria e Camila Solórzano, le Albiceleste.

Pechino Express: il malus e il nuovo ruolo di Giulia e Costantino

I Sette Mostri non sono l’unico colpo di scena che scombussola il viaggio dei concorrenti. In questa puntata, infatti, entrano in gioco due “nuovi” concorrenti che, per una tappa, si affiancano ai viaggiatori: Costantino della Gherardesca e l’inviata per la Cina Giulia Salemi formano la fastidiosissima coppia de “Le Zanzare”.

Zaini in spalla e tanta voglia di correre, Costantino lascia per un attimo il ruolo di padrone di casa per impegnarsi insieme all’influencer in una corsa contro il tempo.

E come se non bastasse, nelle mani di Giulia ci sarà il temutissimo malus di puntata, la “Fariba Flag”, che prende il nome da sua madre, nonché indimenticabile compagna di viaggio nell’edizione che la vide protagonista.

Al termine della corsa, come di consueto, i viaggiatori scopriranno il loro destino grazie al verdetto della Busta Nera, che decreterà se la tappa sarà eliminatoria o se tutte le coppie potranno tornare in gara la prossima settimana. Nell’ultima tappa cinese, infatti, saranno in palio i boarding pass per accedere al Giappone, terzo e ultimo Paese di questo straordinario viaggio. Chi proseguirà la corsa verso l’Estremo Oriente?

Dove e quando vedere “Pechino Express 2026”

La settima puntata di Pechino Express è programmata per stasera, giovedì 23 aprile 2026. Il programma va in onda alle 21:15 su Sky Uno (canale 108).

Come ormai succede per molti programmi tv, la visione non si ferma solo alla canonica messa in onda. L’episodio è disponibile anche in streaming su NOW per chi è abbonato alla piattaforma e Sky Go, dove resta visibile on demand, così da recuperarlo in un secondo momento o riguardarlo con calma.