Filippo Laurini, chi è l’amico di Chanel Totti

Ufficio Stampa Chanel Totti e Filippo Laurini

Chanel Totti si prepara a debuttare in televisione e accanto a lei ci sarà una persona d’eccezione, il suo amico d’infanzia Filippo Laurini. Una persona fondamentale nella sua vita che l’accompagnerà nel percorso di Pechino Express.

Chi è Filippo Laurini

A partire dal 26 marzo su Sky andrà in onda la nuova stagione di Pechino Express. Fra i protagonisti anche Chanel Totti, secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, che ha scelto di prendere parte a questa avventura con una persona che per lei è davvero speciale. Si tratta di Filippo Laurini, figlio di Graziella Lopedota, la manager di Ilary Blasi.

Chanel e Filippo sono cresciuti insieme per via del fortissimo legame fra le loro mamme. Sin da piccoli hanno costruito un rapporto fatto di complicità e affetto. Filippo è estraneo al mondo dello spettacolo, si è diplomato al liceo artistico e in seguito si è laureato in video design. Ha una grande passione per la natura e possiede sia rospi che serpenti come animali domestici.

“Filippo si è diplomato presso il liceo artistico e, recentemente, ha conseguito la laurea in video design, celebrando questo traguardo con grande entusiasmo – si legge nella biografia condivisa da Pechino Express -. È un videomaker, ama viaggiare e stare in famiglia; è molto curioso, appassionato di natura e animali, possiede quattro serpenti e alcune specie di rospi”.

Chanel Totti a Pechino Express

La scelta di Chanel Totti di partecipare a Pechino Express con l’amico d’infanzia Filippo Laurini, anziché con un personaggio famoso, dimostra ancora di più la volontà della figlia di Totti e Ilary di puntare sulla sincerità. Cresciuta sotto i riflettori, Chanel si prepara a debuttare in televisione, inseguendo il sogno di lavorare nel piccolo schermo come la sua famosissima mamma.

Dopo il diploma e il party per i suoi 18 anni, la giovane non ha perso tempo ha iniziato a lavorare su Instagram, decisa a realizzare tutti i suoi sogni. “I figli sono un po’ lo specchio dei genitori, in qualche modo emulano – aveva detto qualche tempo fa Ilary, parlando della figlia -, prendono ispirazione. Se a lei piace fare questo, magari… Lei usa i social, ma al momento in maniera amatoriale, spontanea; brancolano nel buio, vedremo”.

Chanel Totti e Filippo Lurini saranno affiancati in quest’avventura da altre coppie famose. Prenderanno parte allo show anche Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, protagonisti di Stasera tutto è possibile, ma anche Jo Squillo e Michelle Masullo. Ci saranno poi le sorelle Candelaria e Camila Solórzano, i rapper Dani Faiv e Tony 2Milli, colleghi e amici.

A presentare il reality Costantino Della Gherardesca, da anni al timone della trasmissione, mentre non ci sarà più Fru nei panni di inviato speciale. Al suo posto arriverà un team composto da Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda che racconterà l’evoluzione dei partecipanti al gioco in modo divertente e interessante. L’itinerario di quest’anno porterà le coppie in viaggio fra Indonesia, Cina e Giappone, con prove da superare, gare e momenti che testeranno l’astuzia, il coraggio e la forza dei concorrenti.