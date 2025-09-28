Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi sarà concorrente a Pechino Express: con chi farà coppia

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

La prossima edizione di Pechino Express promette scintille fin dal via e una delle sorprese più chiacchierate riguarda sicuramente la presenza nel cast di Chanel Totti. Dopo le indiscrezioni che la volevano al tavolo della Rai per Ballando con le stelle, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha deciso di cambiare rotta e lanciarsi in un’avventura ben più estrema: sarà infatti una delle concorrenti della versione Sky del celebre reality e lo farà con un compagno davvero inaspettato. L’itinerario scelto per questa edizione è un vero e proprio viaggio da cartolina, con la partenza fissata in Indonesia, per poi attraversare la Cina e concludersi in Giappone, tra scenari spettacolari, prove al limite e imprevisti capaci di ribaltare la gara in ogni momento. In coppia con Chanel ci sarà poi una persona che la conosce molto bene e la cui presenza potrebbe riservare molte sorprese.

Chanel Totti, a Pechino Express in coppia con l’amico storico Filippo Laurino

Chanel Totti è pronta a sorprendere il pubblico: la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi debutterà nella prossima edizione di Pechino Express, in partenza a marzo 2026 in esclusiva su Sky, portando una ventata di novità nel cast. Dopo mesi di voci che la vedevano in trattativa per tutt’altro tipo di programmi, come ad esempio Ballando con le Stelle, Chanel ha scelto un reality sicuramente meno scontato, puntando tutto su un’avventura estrema che la condurrà tra Indonesia, Cina e Giappone lungo la celebre rotta asiatica.

La vera sorpresa, però, è rappresentata dal compagno di viaggio scelto da Chanel che ha puntato non su un volto noto della tv, bensì su Filippo Laurino, amico di lunga data e figlio della storica manager di Ilary Blasi Graziella Lopedota. Una scelta che racconta molto della personalità di Chanel, che ha preferito condividere l’esperienza con qualcuno che conosce da sempre, puntando sulla complicità piuttosto che sulla strategia.

Filippo sembra avere tutte le carte in regola per essere un ottimo compagno di viaggio per un’esperienza così avventurosa: amante della natura e con una carriera da videomaker, è il tipo che non teme le sfide, anzi le cerca. Ama anche gli animali, anche se quelli che preferisce non sono propriamente quelli ai quali siamo abituati: “Appassionato di natura e animali, possiede quattro serpenti e alcune specie di rospi” si legge infatti nella sua cartella stampa. Filippo rivela così un’indole creativa e coraggiosa, doti che a Pechino Express sicuramente gli torneranno molto utili.

Dal canto suo Chanel, abituata sin da bambina ai riflettori grazie a due genitori super famosi, sembra decisa questa volta a mostrare un lato più autentico, lontano dai flash dei social e dai pettegolezzi legati al celebre cognome. Pechino Express potrebbe essere dunque l’occasione perfetta di crescita personale, una sfida che la costringerà a cavarsela da sola tra corse in autostop, prove fisiche e notti passate in condizioni spartane, dove i like non contano e l’unico obiettivo è arrivare alla meta.

Anche l’intesa con Filippo potrebbe rivelarsi un’arma vincente, grazie alla conoscenza reciproca e alla complicità che li lega, anche se le condizioni estreme dell’esperienza a Pechino Express potrebbero mettere in discussione un’amicizia che affonda le radici nell’infanzia. La figlia dello storico capitano giallorosso si prepara dunque a scrivere il primo capitolo della sua carriera televisiva e, mentre i fan si chiedono se la giovane riuscirà a resistere a fame, fatica e clima tropicale, certamente questa nuova rotta porterà il suo nome ben oltre le cronache di gossip, trasformandola da “figlia di” a protagonista di una storia tutta sua.

Pechino Express 2026, le coppie in gara e l’arrivo di Giulia Salemi

L’edizione 2026 di Pechino Express si preannuncia scoppiettante e soprattutto ricca di novità. La prima è che lo storico reality, da sempre andato in onda sui canali televisivi classici, verrà prodotto quest’anno in esclusiva per Sky e disponibile anche su Now. A guidare questa nuova edizione sarà come sempre Costantino della Gherardesca, storico padrone di casa, che lascia la conduzione di Boss in Incognito a Elettra Lamborghini, e che verrà accompagnato da un trio di inviati inedito: Giulia Salemi, diventata mamma lo scorso gennaio del piccolo Kian, insieme a Guido Meda e Lillo.

Tre personalità diversissime che promettono un racconto di viaggio vivace e pieno di sfumature, capace di catturare sia i momenti più emozionanti sia quelli più ironici. Durante la presentazione dei palinsesti per la nuova stagione televisiva, oltre a Chanel Totti e Filippo Laurino, sono state presentate altre quattro coppie che parteciperanno a Pechino Espress.

Tra i concorrenti figurano infatti il duo comico Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, reduci dal successo di Stasera tutto è possibile, la frizzante Jo Squillo con la sua “figlia elettiva” Michelle Masullo, le sorelle argentine Candelaria e Camila Solórzano e i rapper Dani Faiv e Tony 2Milli, amici nella vita e anche collaboratori nel brano Slithertdc.