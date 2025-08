Ballando con le Stelle, “Chanel Totti contattata”: l’indiscrezione

IPA Chanel Totti potrebbe partecipare a Ballando con le Stelle

Milly Carlucci quest’anno potrebbe riuscire a portare un Totti sulla pista di Ballando con le Stelle. Non Francesco, come sperava inizialmente, bensì la figlia Chanel: la 18enne influencer sarebbe infatti in trattativa avanzata per entrare nel cast della prossima edizione del dancing show di Rai1, anche se manca ancora l’accordo economico definitivo.

Chanel Totti pronta per Ballando con le Stelle 2025

La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbe pronta al suo esordio sul piccolo schermo, valzer e cha cha cha compresi. Secondo le indiscrezioni svelate dalla gossip blogger Deianira Marzano, Chanel avrebbe già dato una disponibilità di massima:

“La figlia di Totti, Chanel, è stata presa per Ballando con le Stelle: ora devono solo accordarsi sulla parte economica e, se la proposta dovesse andare bene, lei accetterà di partecipare”.

Insomma, se l’intesa sul cachet verrà trovata, Milly Carlucci potrebbe mettere a segno un vero colpaccio per l’edizione 2025. Del resto pare che la conduttrice avesse inizialmente puntato sul papà Francesco Totti, che però avrebbe rifiutato l’invito a partecipare come concorrente.

La secondogenita di casa Totti è così diventata l’obiettivo principale: la giovane ha da poco compiuto 18 anni e attorno alla sua figura c’è tanta curiosità. Attivissima sui social (vanta oltre 600 mila follower su Instagram), ha fatto parlare di sé con la sua festa di compleanno in grande stile, letteralmente da boss delle feste.

Quanto potrebbe essere pagata

Resta da sciogliere il nodo del cachet per assicurare Chanel Totti nel cast. A quanto pare il compenso richiesto dalla giovane influencer sarebbe considerevole, tanto che le trattative con la Rai sono ancora in corso. Nessuna cifra è trapelata (né probabilmente trapelerà), ma è chiaro che Chanel sia consapevole del peso del proprio cognome e del seguito social che porta in dote.

Per lei Ballando con le Stelle rappresenterebbe il primo vero impegno televisivo della carriera. Milly Carlucci dal canto suo sarebbe pronta a chiudere l’accordo appena possibile: l’inizio del programma si avvicina e il cast va completato a breve.

Ballando con le Stelle 2025: i concorrenti già confermati

Nel frattempo il mosaico dei concorrenti di Ballando con le Stelle 2025 inizia a prendere forma anche al di là del “caso Chanel”.

Tra i vip già annunciati spiccano il rapper Rosa Chemical, confermato ufficialmente dalla produzione tramite un ironico video social, e due volti amatissimi come la conduttrice Andrea Delogu e il comico Maurizio Ferrini (alias la Signora Coriandoli), già annunciati.

Si fanno sempre più insistenti anche i nomi di Nancy Brilli, attrice di lungo corso che avrebbe ceduto dopo un lungo corteggiamento da parte degli autori, e di Fabio Fognini, ex tennista fresco di ritiro pronto alla sua prima avventura televisiva.

Non mancano infine le indiscrezioni su altre possibili stelle in pista: dall’ex Miss Italia Martina Colombari alla giornalista Francesca Fialdini, fino alla cantante Marcella Bella e al telecronista sportivo Pierluigi Pardo, tutti nomi circolati tra i papabili concorrenti.