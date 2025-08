Ballando con le Stelle 2025, Rosa Chemical nel cast: l’annuncio (a passo di danza)

IPA Rosa Chemical

Rosa Chemical scende in pista a Ballando con le Stelle 2025. Confermata l’indiscrezione che ormai circolava da mesi: il cantante è nel cast ufficiale del dancing show di Milly Carlucci. La nuova edizione partirà su Rai 1 il prossimo sabato 27 settembre. Il rapper porterà sicuramente trasgressione, creatività e originalità nel programma. L’occasione giusta per farsi conoscere al grande pubblico oltre il discusso bacio a Fedez del Festival di Sanremo 2023.

Rosa Chemical a Ballando con le Stelle 2025

Rosa Chemical è ufficialmente uno dei protagonisti della prossima edizione di Ballando con le stelle. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali ufficiali della trasmissione Rai, condotta da Milly Carlucci, che ha pubblicato un video ironico per svelare il nuovo concorrente.

Nel filmato, il rapper 27enne finge di dormire prima di rivelare la grande verità: “Pensavate che stessi dormendo eh? No no, chi dorme non piglia pesci e soprattutto non va a Ballando con le stelle. E invece ci sarò… ci vediamo lì”, dice sorridendo.

Non è mancato il tocco provocatorio, tra i commenti infatti Rosa Chemical ha scherzato definendosi “Roberto bollente”, giocando così sul nome del celebre ballerino Roberto Bolle.

Per Rosa Chemical – vero nome Manuel Franco Roncati – è la prima volta in un format del genere. Non ha mai partecipato a reality show o simili. Quest’anno è stato però giurato a Like a star, lo show di Amadeus sul Nove e dedicato alle imitazioni.

Rosa Chemical va ad aggiungersi ad Andrea Delogu e la Signora Coriandoli (alias Maurizio Ferrarini), concorrenti già ufficializzati dalla produzione di Ballando con le Stelle.

Nel cast dovrebbe però esserci anche Nancy Brilli, che avrebbe ceduto dopo un lungo corteggiamento. Così come pare fatta per Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi, dopo il rifiuto di suo padre Francesco, che è stato ballerino per una notte a Sognando Ballando con le Stelle.

In pista dovrebbe scendere anche Fabio Fognini, che ha da poco annunciato il suo addio al tennis. Per lo sportivo sarebbe la prima volta in un programma televisivo. Ma in lizza ci sarebbero pure: Martina Colombari, Piero Marazzo, Marcella Bella, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo.

Non ci sarà invece Eleonora Pedron come insinuato da qualcuno: l’ex Miss Italia ha smentito l’indiscrezione anche se si è detta interessata allo show.

Chi è Rosa Chemical e perché si chiama così

Il nome d’arte di Rosa Chemical nasconde un doppio tributo. Infatti Rosa è in omaggio alla madre, mentre Chemical è in onore della band My Chemical Romance. La sua carriera non è partita dalla musica: nato come street artist in giro per l’Europa, si è poi avvicinato al mondo dell’hip hop e ha iniziato a dar vita al suo progetto artistico.

Un punto importante della sua carriera è stato raggiunto nel 2019 quando ha iniziato la collaborazione con Greg Willen e pubblicato il singolo Rovesciata, seguito poi a marzo dal suo primo album Okay Okay!!.

La grande popolarità è arrivata nel 2023, quando ha partecipato come concorrente a Sanremo con la travolgente canzone Made in Italy. Sul palco dell’Ariston ha fatto scalpore con un bacio inaspettato, in diretta, a Fedez, che ha scatenato le critiche dell’opinione pubblica e la crisi in casa Ferragnez.