Ballando con le stelle, la Signora Coriandoli è la prima concorrente ufficiale

Milly Carlucci inizia ufficialmente i lavori per "Ballando con le stelle" in onda su Rai1 dal 27 settembre. Il primo nome del cast

Ansa Milly Carlucci

La sfida del sabato sera televisivo prevista per la prossima stagione è già incandescente. Le due Regine indiscusse della tv sono infatti già pronte a contendersi l’attenzione del pubblico. Da un lato Milly Carlucci, che sta lavorando per finalizzare il cast di talenti di Ballando con le Stelle, e Maria De Filippi, che invece ha cominciato le registrazioni del suo Tù Sì Que Vales con Paolo Bonolis in giuria. Per la trasmissione di Rai1 è quindi giunto il momento di rivelare la propria rosa di concorrenti, con il primo nome ufficiale che – come da tradizione – viene rivelato via Instagram.

Ballando con le stelle, il primo nome ufficiale

Il primo nome ufficiale arriva direttamente dagli account social del programma condotto da Milly Carlucci, come da consuetudine ormai consolidata in questi ultimi anni. Ad aprire la lista dei concorrenti è un volto storico della comicità italiana: la Signora Coriandoli, l’esuberante casalinga interpretata da Maurizio Ferrini. A darne notizia è proprio lei, protagonista di un video che contiene la novità che riguarda i suoi prossimi mesi televisivi: “Ho un segreto da comunicare, a patto che non lo diciate a nessuno… La Milly Carlucci, che è anche una mia amica, mi ha voluto a Ballando sotto le Stelle“. Un piccolo lapsus sul nome del programma, perfettamente coerente con la sua figura simpaticamente svampita, sempre un po’ spaesata ma sincera.

L’annuncio ha immediatamente condotto l’attenzione sul ritorno in prima serata di un personaggio che, tra gli anni Ottanta e Novanta, è stato uno dei simboli della televisione leggera italiana. Nato dalla penna e dall’estro di Maurizio Ferrini, comico romagnolo classe 1953, la Signora Coriandoli esordisce a Domenica In nella stagione 1989/1990, diventando in breve tempo un fenomeno popolare. Parodia garbata della casalinga di provincia, con la sua permanente, i racconti stralunati e le frasi smozzicate, Emma Coriandoli si è ritagliata uno spazio sempre più importante in tv, approdando poi in programmi come Striscia la Notizia, Buona Domenica e, più di recente, Che Tempo che Fa, come ospite fissa del Tavolo. Come Maurizio Ferrini, quindi senza la maschera della Signora Coriandoli, ha partecipato ad alcuni film di Carlo Verdone e Carlo Vanzina mentre nel 2005 ha partecipato a L’Isola dei Famosi.

Sebbene negli ultimi anni la sua presenza sia stata più sporadica, il personaggio non ha mai davvero abbandonato la scena, riuscendo anzi a reinventarsi con nuove sfumature comiche, senza perdere quella malinconica dolcezza che lo ha sempre contraddistinto. L’ingresso nel cast di Ballando con le Stelle appare quindi come una sfida tanto coraggiosa quanto coerente con la sua lunga carriera: un modo per rimettersi in gioco con autoironia.

Le indiscrezioni sul cast

Intanto, il resto del cast rimane avvolto nel mistero fino agli annunci ufficiali che potrebbero arrivare già nei prossimi giorni. Tra i nomi che circolano ci sono quelli di Andrea Delogu, Fabio Fognini – che ha da poco annunciato il ritiro dal tennis –, Chanel Totti, Rosa Chemical e Martina Colombari. Improbabile, invece, l’arrivo di Barbara D’Urso così come quello di Francesca Pascale, che ha già smentito la sua presenza all’interno del programma. Ma per ora, l’unica certezza è quella della Signora Coriandoli.

Con il debutto previsto per il 27 settembre, Milly Carlucci sembra puntare ancora una volta a creare qualcosa di unico. E se il buongiorno si vede dal mattino, questa ventesima edizione potrebbe riservare più di un passo a sorpresa.