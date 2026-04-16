Ballando con le Stelle 2026, Milly Carlucci ha già scelto la prima concorrente

Milly Carlucci è già al lavoro sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle: spunta il nome della prima concorrente e quello del nuovo giudice

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IPA Milly Carlucci a Ballando con le Stelle

Ancora impegnata con Canzonissima, Milly Carlucci è già proiettata verso il futuro. Del resto la macchina organizzativa di Ballando con le Stelle non si ferma mai davvero e avrebbe già iniziato a prendere forma il cast della prossima edizione, quella del 2026. La conduttrice Rai, nota per la sua attenzione ai dettagli e per la capacità di costruire cast sorprendenti e ben calibrati, avrebbe individuato con largo anticipo una possibile protagonista: Elettra Lamborghini.

Ballando con le Stelle 2026, arriva Elettra Lamborghini

Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Milly Carlucci starebbe facendo di tutto per avere Elettra Lamborghini a Ballando con le Stelle 2026. Un nome che, da solo, basta a far discutere e ad accendere la curiosità del pubblico.

Cantante, personaggio televisivo e influencer, Elettra rappresenta perfettamente quel mix di popolarità, energia e imprevedibilità che spesso si rivela vincente nel programma.

La sua eventuale partecipazione porterebbe una ventata di freschezza e spettacolo sulla pista da ballo. Non è difficile immaginare come il suo carattere esuberante e la sua forte presenza scenica possano tradursi in performance memorabili.

Allo stesso tempo, la sfida sarebbe anche quella di mettersi in gioco in un contesto diverso, fatto di disciplina, tecnica e crescita personale, elementi che hanno sempre rappresentato il cuore narrativo del programma.

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In realtà la collaborazione tra Milly Carlucci ed Elettra Lamborghini non sarebbe una novità. L’ereditiera è già nel cast di Canzonissima e all’ultima edizione di Ballando con le Stelle, quella vinta da Andrea Delogu, è stata ballerina per una notte.

Si è esibita in una coinvolgente salsa insieme al ballerino Moreno Porcu, incantando il pubblico dello studio. E soprattutto la Carlucci, che avrebbe subito iniziato le trattative per un ruolo più ampio.

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Ballando con le Stelle 2026, un nuovo giurato

Oltre al cast di concorrenti di Ballando con le Stelle 2026, Milly Carlucci starebbe lavorando anche sul fronte della giuria. Stando a quanto spifferato da Davide Maggio, potrebbe arrivare a giudicare le varie performance Giuseppe Cruciani, lo speaker radiofonico e giornalista noto per il suo stile irriverente e dissacrante.

Non è chiaro se il suo eventuale ingresso andrebbe ad affiancare la giuria storica – composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli – oppure se comporterebbe la sostituzione di uno dei membri attualmente in carica.

In realtà non si tratta della prima volta in cui il nome di Giuseppe Cruciani viene accostato a Ballando con le Stelle. Già qualche anno fa circolavano indiscrezioni su una presunta offerta economica particolarmente consistente avanzata dalla Rai e da Milly Carlucci per convincerlo a scendere in pista nelle vesti di concorrente.

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Un’ipotesi che era stata però rapidamente ridimensionata da Gabriele Parpiglia, il quale, attraverso la sua newsletter, aveva escluso una partecipazione in gara, parlando piuttosto di un interesse da parte di Cruciani per un ruolo in giuria. Una possibilità che, almeno in quella fase, la produzione aveva deciso di non sviluppare.

A distanza di mesi lo scenario sembra riaprirsi. L’idea di vedere Cruciani coinvolto nello show del sabato sera torna infatti a circolare con insistenza, alimentando nuove speculazioni. Resta da capire se questa volta l’operazione possa davvero concretizzarsi o se, ancora una volta, sia destinata a rimanere soltanto un pettegolezzo.