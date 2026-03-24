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IPA Simone Di Pasquale e Maria Di Stolfo

Un nuovo evento, attesissimo, per la grande famiglia di Milly Carlucci. Simone Di Pasquale, colonna portante di Ballando con le Stelle e volto amatissimo dal pubblico di Rai1, è pronto a compiere il grande passo. Dopo anni trascorsi a insegnare le coreografie più disparate, il ballerino romano si appresta ora a danzare il suo ballo più importante: quello verso l’altare insieme alla compagna Maria Di Stolfo.

Un amore ritrovato e consolidato

La storia tra Simone Di Pasquale e Maria Di Stolfo è una bellissima testimonianza di come il destino, a volte, decida di fare dei giri immensi per poi tornare al punto di partenza. I due si erano infatti conosciuti molti anni fa, vivendo un legame che però si era interrotto. Solo quattro anni fa è scoccata nuovamente la scintilla, portando a una relazione matura, solida e oggi pronta per il matrimonio.

La notizia, lanciata in anteprima dalla rubrica “C’è Chi dice…” di Giuseppe Candela sul settimanale Chi, conferma che il 2026 sarà l’anno delle nozze per la coppia. Un traguardo naturale per due persone che hanno saputo costruire una quotidianità armoniosa lontano dai riflettori più invasivi, pur condividendo con i fan sprazzi della loro felicità attraverso i social.

Chi è Maria Di Stolfo, la donna che ha conquistato il maestro

Ma chi è la donna che ha rubato il cuore dell’eterno “gentleman” della danza? Maria Di Stolfo è lontana dalle dinamiche dello spettacolo: lavora infatti come insegnante in una scuola elementare di Roma. Descritta come una donna di straordinaria bellezza e profondità, ha saputo donare a Simone quella stabilità familiare che il ballerino cercava da tempo.

La loro è una splendida famiglia allargata. Nel 2024, la coppia ha accolto il piccolo Gabriele, il primo figlio insieme, che ha suggellato un’unione già fortissima. Insieme a loro vive anche Tiziano, il figlio di 10 anni che Maria ha avuto da una precedente relazione e con il quale Simone ha instaurato un rapporto di grande affetto e complicità, dimostrando ancora una volta la sua grande sensibilità umana.

Una carriera di successi

Simone Di Pasquale è un volto amatissimo della televisione italiana. Il suo debutto a Ballando con le Stelle risale al 2005, quando trionfò nella primissima edizione dello show in coppia con Hoara Borselli. Da quel momento, la sua presenza è stata una costante nel programma di Milly Carlucci.

Dopo aver ricoperto il ruolo di “tribuno” e commentatore a bordo campo tra il 2022 e il 2024, Di Pasquale è tornato lo scorso anno alle origini, scendendo nuovamente in pista come maestro. La sua ultima sfida televisiva lo ha visto protagonista di un’accoppiata ironica e indimenticabile con la “Signora Coriandoli” (personaggio creato da Maurizio Ferrini), confermando la sua abilità nel sapersi mettere in gioco con professionalità e un pizzico di umorismo.

Ora, smessi i panni dell’insegnante severo ma giusto, Simone si prepara a indossare l’abito da sposo. Il matrimonio con Maria Di Stolfo è il coronamento di un sogno iniziato anni fa e finalmente pronto a trasformarsi in realtà, tra l’affetto dei propri cari e l’entusiasmo dei tantissimi fan che lo seguono con dedizione sin dai suoi primi passi di danza in TV.