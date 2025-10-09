Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Rosa Chemical a Ballando con le Stelle

Rosa Chemical torna al centro della cronaca rosa, complice anche la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Da giorni si vocifera di un flirt con la sua ballerina Erica Martinelli ma pare che il cantante abbia vissuto una passione “irrefrenabile” con una nota attrice, figlia d’arte, a poche ore dall’inizio del dancing show di Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, perché si parla di Rosa Chemical e Vera Gemma

Stando a quanto riporta Alberto Dandolo su Oggi, Rosa Chemical avrebbe vissuto delle ore sfrenate con Vera Gemma, attrice e volto tv nonché figlia del compianto Giuliano Gemma.

“A una manciata di ore dalla sua prima esibizione a Ballando con le stelle, Rosa Chemical ha trascorso una indimenticabile notte con la figlia del grande Giuliano”, si legge nel racconto rilanciato anche da Dagospia.

I dettagli riportano di ulteriori incontri tra i due, che avrebbero trascorso “vivaci momenti di intimità” avvenuti “in gran segreto nel quartiere romano di Trastevere nella lussuosa casa dell’attrice, la stessa in cui ha vissuto buona parte della sua vita il padre Giuliano e nella quale il cantante è stato visto più volte entrare in piena notte“.

Non è chiaro se tra il 27enne e la 55enne sia stato solo un fuoco di paglia o se sta effettivamente nascendo qualcosa di più. Per il momento i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni.

Negli ultimi giorni si era parlato con una certa insistenza anche di un legame speciale tra Rosa Chemical e Erica Martinelli, la sua ballerina e insegnante a Ballando con le Stelle. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, la danzatrice ha preferito però glissare sull’argomento. Ha ammesso di trovarsi in grande sintonia con il cantante ma non ha voluto aggiungere di più, aumentando così la curiosità dei telespettatori.

Ora, però, spunta il nome di Vera Gemma, da sempre una donna libera, che non ha paura di vivere intensamente le proprie passioni. Lo scorso anno si era parlato di notti infuocate tra lei e il rapper Guè Pequeno.

“Siamo riusciti a vederci, non si sa cosa ci riserverà il futuro – aveva detto lei a Verissimo – Ho scoperto una persona meravigliosa, molto intelligente, con una profondità molto lontana dagli stereotipi del rapper. Sono felice e fiera di averlo conosciuto”. Poi però la storia si è interrotta, con Rosa Chemical sarà diverso?

La vita privata di Rosa Chemical

Rosa Chemical, vero nome Manuel Franco Rocati, ha sempre mantenuto un certo alone di mistero sulla sua vita privata. Non ha esitato però a definirsi poliamoroso e pansessuale. Si è anche detto contrario alla monogamia: “Per me non esiste!”. Una forzatura della società, secondo il punto di vista del musicista.

In passato ha però avuto delle relazioni più o meno stabili, come ad esempio quella con la deejay e tiktoker Linda Stabilini. Finita, però, perché al cantante non andava di approfondire troppo il rapporto. “Non c’è stato tradimento. A me non andava di portare avanti e a fondo la storia con Linda. Nella mia vita non esiste la monogamia”, ha spiegato.