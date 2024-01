Vera Gemma: è amore con Gué Pequeno. E torna a L’Isola dei Famosi

Importanti novità in campo sentimentale e lavorativo per la figlia di Giuliano Gemma

Fonte: IPA Vera Gemma e Gue Pequeno

È nata la prima coppia vip del 2024. Pare che da qualche tempo Vera Gemma stia frequentando Gué Pequeno. I due si sarebbero conosciuti tramite i social network e dopo un lungo corteggiamento da parte del rapper la figlia di Giuliano Gemma avrebbe ceduto. Oggi i due sarebbero inseparabili, nonostante la differenza d’età: Vera è più grande del cantante di dieci anni. Ma la Gemma non ha mai badato a certi dettagli, come testimonia la sua storia passata, oggi conclusa, con il produttore musicale Jeda, più piccolo di ben trentadue anni. “L’amore non ha età”, ha ripetuto in più occasioni Vera, che ha sempre badato più al rispetto e alla sincerità di una persona.

Vera Gemma e Gué Pequeno stanno insieme?

A spifferare la notizia del legame tra Vera Gemma e Gué Pequeno è stato il settimanale Oggi: “Quella tra l’attrice e il cantante è la prima storia d’amore tra vip sbocciata nel 2024. I due sono inseparabili e hanno trascorso momenti di intimità emotiva, intellettuale e presumibilmente carnale. Il loro primo incontro risale a quattro mesi fa ed è avvenuto via social. Un lungo e passionale corteggiamento online che si è tradotto una manciata di giorni fa in un incontro ad alta temperatura”.

L’ultima storia d’amore importante di Vera Gemma è stata quella con Jeda, produttore musicale. Liaison salita alla ribalta della cronaca rosa quando l’attrice e regista ha partecipato a L’Isola dei Famosi nel 2021. Il ragazzo, più giovane di Vera di ben trentadue anni, è sempre stato nello studio Mediaset per supportare la compagna, che è stata grande protagonista in Honduras. Poi, però, i due hanno preferito prendere strade differenti anche se hanno mantenuto un rapporto d’amicizia. Vera, tra l’altro, è mamma di Maximus Giuliano, nato dal matrimonio poi naufragato con il musicista blues americano Henry Harris.

Pure Gué Pequeno è padre: nel 2021 ha avuto dalla modella cubana Yusmary Ruano la piccola Celine. Una love story vissuta lontano da pettegolezzi e giunta al termine nel massimo riserbo. “Non siamo più insieme. Siamo genitori divisi ma siamo ancora in ottimi rapporti, per il bene della bambina”, ha dichiarato l’artista in un’intervista radiofonica. Oggi il rapper sembra pronto a fare sul serio con Vera Gemma. Se son rose fioriranno…

Vera Gemma torna a L’Isola dei Famosi?

Sempre secondo il settimanale Oggi, Vera Gemma potrebbe tornare a L’Isola dei Famosi – in palinsesto su Canale 5 la prossima primavera – in una veste tutta nuova. L’attrice e regista sarebbe in lizza per ricoprire il ruolo di opinionista, molto probabilmente al posto di Enrico Papi, che lo scorso anno ha avuto più di qualche contrasto con la padrona di casa Ilary Blasi, che dovrebbe riprendere il timone della trasmissione (insieme all’amica Vladimir Luxuria).

Sempre Oggi aggiunge: “Vera Gemma, candidata a ricoprire il ruolo di opinionista nella prossima edizione de L’Isola dei Famosi e dopo aver vinto come migliore attrice nella sezione Orizzonti al Festival del cinema di Venezia 2022, è in procinto di iniziare assieme alla sua amica del cuore Asia Argento le riprese del nuovo film di Abel Ferrara che le vedrà protagoniste. Il 2024 è iniziato all’insegna delle grandi gioie”.