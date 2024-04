L’Isola dei Famosi non va in onda stasera giovedì 25 aprile: cambio programmazione

Fonte: IPA Vladimir Luxuria

Stasera giovedì 25 aprile 2024 non va in onda il consueto appuntamento con L’Isola dei Famosi. Stop dunque alla prima edizione condotta da Vladimir Luxuria, che ha preso il difficile posto di Ilary Blasi alla guida del reality. La sesta diretta dall’Honduras è particolarmente attesa perché le dinamiche si stanno solidificando e gli appassionati non vedono l’ora di capire come i naufraghi supereranno le prove davanti a loro. Dunque, stasera l’Isola dei Famosi non verrà trasmessa su Canale 5, al suo posto ci sarà la soap turca Terra Amara. Per la prossima puntata toccherà attendere fino a lunedì 29 aprile.

Isola dei Famosi, cambio programmazione Mediaset 25 aprile

Dunque la sesta diretta dell’Isola dei Famosi prevista per giovedì 25 aprile non andrà in onda. Per rivedere i naufraghi alle prese con le difficoltà in Honduras bisognerà attendere la prossima puntata, che verrà trasmessa lunedì 29 aprile. Un’edizione, la prima condotta da Vladimir Luxuria e con Sonia Bruganelli e Dario Maltese come opinionisti in studio, che è già stata ricca di difficoltà e problemi che hanno messo il reality al centro di alcune polemiche.

La nuova stagione appena iniziata à stata infatti colpita da una pesante squalifica e da diversi ritiri, alcuni improvvisi e altri annunciati. I naufraghi stanno cercando di fare gruppo, al netto delle alzate di testa di alcuni dissidenti come Pietro Fanelli e Daniele Radini Tedeschi, mentre il leader Samuel Peron sta cercando di affermarsi.

L’Isola dei Famosi va solitamente in onda in un doppio appuntamento settimanale il lunedì e il giovedì dalle 21,30 su Canale 5 dopo il consueto appuntamento con Striscia La Notizia. La puntata è inoltre visibile su Mediaset Infinity in contemporanea, con la puntata che rimane disponibile per la fruizione anche nei giorni successivi alla messa in onda. Il reality vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti.

Cosa sta succedendo all’Isola dei Famosi

L’edizione 2024 dell’Isola dei Famosi, fin dal suo inizio, ha evidenziato alcune difficoltà. L’ha infatti caratterizzata una lunga scia di ritiri. L’ultimo nella lista dei concorrenti che hanno messo la parola “fine” all’avventura in Honduras è stato Peppe di Napoli. Solo due settimane di permanenza per lui. Prima però c’era stata la squalifica di Francesco Benigno e il forfait di Tonia Romano e della Miss Italia in carica Francesca Bergesio.

Per quanto riguarda Tonia Romano, la naufraga non è mai sbarcata in Honduras e il suo addio al gioco è stato annunciato in studio dalla conduttrice. Diverso è invece il caso di Francesca Bergesio, che ha iniziato la sua avventura in Honduras infortunandosi a un ginocchio e lasciando così i suoi compagni nel bel mezzo della loro avventura. Si attende ancora il rientro di Edoardo Franco e quello di Aras Senol che stanno bene ma sono in isolamento per Covid, mentre Greta Zuccarello è rientrata a Playa Espinada dopo essere tornata negativa. Insomma, un’edizione che è iniziata in salita ma che è veramente solo al principio. Ora, soprattutto dopo le polemiche legate alla squalifica di Francesco Benigno, è necessario rimboccarsi le maniche e far decollare il gioco.