Fonte: IPA Peppe Di Napoli all'Isola dei Famosi

Una lunghissima scia di ritiri sta mettendo a dura prova L’Isola dei Famosi. Dopo la squalifica di Francesco Benigno e il forfait di Tonia Romano e della Miss Italia in carica Francesca Bergesio, anche Peppe Di Napoli ha deciso di mettere fine alla sua avventura in Honduras decidendo di tornare in Italia dopo appena due settimane di permanenza. Il pescivendolo star di TikTok faceva parte della compagine dei non famosi che aveva preso possesso dell’isola con due giorni d’anticipo rispetto alla diretta e, ora, si è detto stanco e impossibilitato a continuare.

I motivi del ritiro di Peppe Di Napoli

Che quest’edizione de L’Isola dei Famosi fosse molto diversa da quelle precedenti è apparso chiaro fin da quando Mediaset ha scelto di affidare la conduzione a Vladimir Luxuria, già concorrente – e vincitrice – ed esperta opinionista. Sembra tutto molto più pacato, le liti non vengono mostrate e i naufraghi si danno da fare perché il gruppo sia sereno e sempre in armonia. Peppe Di Napoli è comunque stato uno dei concorrenti più apprezzati di questa stagione ma che fosse stanco e desideroso di tornare a casa si era avvertito fin dalle ultime battute e dalle continue richieste di notizie della sua famiglia che ora lo sta aspettando per il suo ritorno.

“Abbandono l’Isola dei Famosi perché sono stanco e non riesco più a farla. Chiedo scusa a tutti gli italiani però io abbandono l’isola e me ne vado”, ha spiegato il naufrago prima di lasciare per sempre l’Honduras, lasciando intendere che fosse ormai arrivato al limite e di non riuscire più a tenere i ritmi serrati richiesti dal gioco. Dal suo Instagram, invece, emerge il reale motivo dell’abbandono e che potrebbe essere legato a un problema di salute che non è stato specificato.

“Purtroppo per problemi fisici ho dovuto abbandonare il programma”, ha spiegato Di Napoli ringraziando i tantissimi utenti che gli hanno lasciato un messaggio sui suoi social e che esprimono preoccupazione per la sua condizione. Niente di grave, certamente, mentre nei prossimi giorni si attende il suo ritorno in Italia a conclusione della breve avventura in quel di Cayo Cochinos.

Isola dei Famosi, gli altri ritiri

L’edizione condotta da Vladimir Luxuria, con Dario Maltese e Sonia Bruganelli, è iniziata col ritiro di Tonia Romano, che ha preferito fermarsi per non peggiorare i suoi problemi di salute. La naufraga non è mai sbarcata in Honduras e il suo addio al gioco è stato annunciato in studio dalla conduttrice.

Diverso è invece il caso di Francesca Bergesio, che ha iniziato la sua avventura in Honduras infortunandosi a un ginocchio e lasciando così i suoi compagni nel bel mezzo della loro avventura. Si attende ancora il rientro di Edoardo Franco e quello di Aras Senol che stanno bene ma sono in isolamento per Covid, mentre Greta Zuccarello è rientrata a Playa Espinada dopo essere tornata negativa. Insomma, un’edizione che è iniziata in salita ma che è veramente solo al principio. Ora, soprattutto dopo le polemiche legate alla squalifica di Francesco Benigno, è necessario rimboccarsi le maniche e far decollare il gioco.